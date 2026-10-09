Задържаха полски контрабандист на цигари за 1,7 млн. евро

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По искане на Районна прокуратура – Благоевград съдът задържа под стража обвиняем за държане на цигари без български акцизен бандерол на стойност над 1,7 милиона евро

Съдът в Благоевград уважи искането на Районна прокуратура Териториално отделение – Петрич и взе мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо гражданина на Полша М.К., привлечен в качеството обвиняем по досъдебно производство за престъпление по чл. 234, ал. 3, т. 3, вр. ал. 1, пр. 2 от НК.

Разследването е започнало на 06.10.2026 г., след като в района на граничен преход Кулата, при влизане от Република Гърция в Република България, митнически служители селектирали за проверка товарна композиция с полска регистрация въз основа на анализ на риска.

Според представените документи стоката представлявала вертикални емайлирани печки, предназначени за държави от Европейския съюз.

При извършения контрол с рентгенова система възникнали съмнения относно действителното съдържание на товара. Поради това товарната композиция била насочена за допълнителна физическа проверка към Митническо бюро - Кулата.

При щателната проверка митническите инспектори са установили, че във всички кашони, обозначени като съдържащи печки, били поставени метални кутии, пълни с цигари. Открити били цигари от три различни марки, част от които без български акцизен бандерол, а върху други имало надпис „Duty Free".

Общото количество на откритите цигари е 8 999 160 къса, разпределени в 449 958 кутии. Стойността на стоката възлиза на 1 789 852,80 евро.

Водачът на товарната композиция – гражданинът на Полша М.К., е привлечен като обвиняем с постановление на прокурор.

По искане на Районна прокуратура – Благоевград съдът взе мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо него.