АПИ глобява изпълнителя на ремонта на пътя Мъдрец - Гълъбово

Агенция „Пътна инфраструктура" санкционира изпълнителя на основния ремонт на път III-5504 Мъдрец – Гълъбово за забавяне при извършваните строително-монтажните работи. Ако независимият строителен надзор установи и некачествено изпълнение на възложените дейности, които не отговарят на нормативните изисквания, то те няма да бъдат приети и разплатени, а ще се наложат санкции в размер на 5% от сумата за строително-монтажните работи по договора. Агенцията прави това уточнение по повод видеоклипове в социалните мрежи, свързани с ремонта на третокласния път.

Основният ремонт на близо 16 км от път III-5504 – Мъдрец – Искрица – Медникарово – п.к. Обручище – (Раднево – Гълъбово), участък от км 0+000 до км 15+700 се изпълнява на договор за проектиране и строителство от дружеството „Раднево Ленд" ДЗЗД, в което участват: „БГ ЛЕНД КО" АД, „ВИА ПРО ИНЖЕНЕРИНГ" ООД и „Ий Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс" ЕООД. Стойността му е 10 111 308,24 евро с ДДС. Строителният надзор е възложен на ОБЕДИНЕНИЕ „ИНФРАКОНТОЛ 2022", с участници: „ПЪТНКОНСУЛТ 2000" ЕООД и „ЕН АР КОНСУЛТ" ЕООД. Стойността на техния договор е 254 377,94 евро с ДДС.

Строително-монтажните работи на обекта стартираха на 12 юни 2024 г., като крайната дата за завършването им беше 5 август 2026 г. В процеса на изпълнение на строителните дейности агенцията, като възложител, и строителният надзор многократно установяваха, че е налице риск от забавяне в изпълнението и приключване на дейностите в договорния срок. Изпълнителят е уведомяван за риска и е посочена необходимостта от допълнителна мобилизация и ресурси, като са изисквани и становища от него по какъв начин ще бъде компенсирана забавата.

От 5 август 2026 г. „Раднево Ленд" ДЗЗД изпълнява строително-монтажните дейности на обекта в условие на забава до тяхното завършване. Стойността на наложените неустойки, регламентирани в договора са 16 565,86 евро на ден без ДДС или не повече от 30% от стойността на строително-монтажните работи, което е 2 484 878,54 евро без ДДС. Неразплатените средства по договора покриват изцяло цитираната максималната стойност за налагане на неустойка.

Отделно от това, при констатиране на некачествено изпълнение на строително-монтажни работи, което не отговаря на нормативните изисквания, извършените дейности няма да бъдат приети и разплатени и ще се наложат санкции в размер на 5% от сумата за СМР по договор.

До окончателното завършване на обекта изпълнителят поддържа валидна застраховка – Гаранция за изпълнение, на стойност 421 304,51 евро без ДДС, която ще бъде задържана частично или изцяло от Възложителя при наличието на някое от посочените обстоятелства.