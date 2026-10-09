Задържаха над 12 кг кокаин на "Капитан Андреево", бил скрит в кабината на камион (Видео, снимки)

Над 12 килограма кокаин са иззети при полицейска операция на граничния пункт „Капитан Андреево". Наркотикът е бил скрит в кабината на товарен автомобил, който се опитвал да напусне България в посока Турция, съобщиха от ГДБОП.
Камионът бил управляван от 58-годишен гражданин на Босна и Херцеговина. След съвместни действия на антимафиотите и Агенция „Митници" превозното средство било отклонено за щателна проверка.
При претърсването служителите открили черен сак, поставен върху горното легло в кабината на шофьора. В него имало 12 пакета, увити с бяло тиксо и пълни с прахообразно вещество.
Направеният на място наркотест показал, че съдържанието е кокаин. Общото бруто тегло на откритите пакети е 12,630 килограма.
Шофьорът е задържан, а наркотичното вещество е иззето.