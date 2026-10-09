Задържаха над 12 кг кокаин на "Капитан Андреево", бил скрит в кабината на камион (Видео, снимки)

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Над 12 килограма кокаин са иззети при полицейска операция на граничния пункт „Капитан Андреево". Наркотикът е бил скрит в кабината на товарен автомобил, който се опитвал да напусне България в посока Турция, съобщиха от ГДБОП.

Камионът бил управляван от 58-годишен гражданин на Босна и Херцеговина. След съвместни действия на антимафиотите и Агенция „Митници" превозното средство било отклонено за щателна проверка.

При претърсването служителите открили черен сак, поставен върху горното легло в кабината на шофьора. В него имало 12 пакета, увити с бяло тиксо и пълни с прахообразно вещество.

Направеният на място наркотест показал, че съдържанието е кокаин. Общото бруто тегло на откритите пакети е 12,630 килограма.