Буданов е разговарял с Румен Радев при посещението си в София

Будинов поискал пълна конфиденциалност

Шефът на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски Кирило Буданов се е срещнал с българския премиер Румен Радев на 8 октомври по време на посещението си у нас. Това съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

По молба на Буданов, посещението му е било при пълна конфиденциалност поради мерки за сигурност. Той е споделил с българския министър-председател вижданията на Украйна за постигане на мирно решение на войната с Русия.

Ето какво казват оттам:

Във връзка с постъпили медийни запитвания Ви уведомяваме, че посещението на началника на кабинета на президента на Украйна - Кирило Буданов в София е по негова молба при пълна конфиденциалност поради мерки за сигурност. По време на срещата си с премиера Румен Радев на 8 октомври, Кирило Буданов е споделил вижданията на украинската страна за възможностите за постигане на мирно решение на войната в Украйна.

Както "24 часа" писа, началникът на кабинета на Зеленски е бил неофициално в страната ни на 7 и 8 октомври.

За посещението му в страната ни първоначално се появиха слухове в интернет, а днес бившият вътрешен министър Цветан Цветанов публикува своя обща снимка с Буданов.

Преговарящи от Украйна са в САЩ за разговори днес и утре. Това съобщи в четвъртък Володимир Зеленски. Кирило Будано е част от преговорния екип.

След като в 3 ч през нощта на 6 октомври бяха ударени два кораба в икономическата зона на България, президентът на Украйна Володимир Зеленски каза: "Проверихме всички подробности с българската страна. Нашите военноморски сили се свързаха с колегите си в България и беше установено, че става дума за комбинирана руска атака с използване на морски и въздушни дронове".

И допълни, че силите за отбрана на страната му не са провеждали операции в този участък от морето.

Българският министър-председател Румен Радев отрече въпросът да е обсъждан с украинската страна.