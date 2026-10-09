На 139 км/ч е блокирал скоростомерът на колата, навлязла в насрещното и убила четирима край Плевен

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Скоростомерът на лекия автомобил „Опел" от катастрофата на общинския път между Плевен и с. Ясен с четирима загинали е блокирал на 139 км/ч, съобщиха от прокуратурата.

20-годишен мъж е управлявал колата, която е напуснала пътното платно, преминала е през разделителен остров и е навлязла в насрещното, където се е преобърнала. След това се е блъснала с насрещно движещо се БМВ.

Под ръководството на Окръжна прокуратура-Плевен се провежда разследване по досъдебно производство във връзка с настъпило тежко пътнотранспортно произшествие с четирима загинали. Производството е започнало незабавно с първо действие по разследването - оглед на местопроизшествието.

Инцидентът стана на 8 октомври около 22,50 часа, на общински път между Плевен и с. Ясен.

Опелът, който се е преобърнал, се е стоварил върху тавана на БМВ-то.

Загинали са 18-годишният водач на БМВ-то, както и неговият спътник - мъж на 21 години. На място загиват и двама от пътниците в опела - жена и мъж на 20 години.

Извършените първоначални действия сочат, че двамата водачи, както и пътниците на предните седалки в двата автомобила, са използвали предпазни колани.

Разследването се води за престъпление по чл. 343, ал. 3 от Наказателния кодекс за причиняване на смърт по непредпазливост на повече от едно лице при управление на моторно превозно средство.

Водачът на лекия автомобил „Опел" е транспортиран в болнично заведение с тежки наранявания. Към настоящия момент състоянието му е медицински стабилизирано, но лицето не е адекватно, което прави невъзможно провеждането на процесуално-следствени действия с негово участие. Установено е, че същият е правоспособен шофьор със стаж от две години. Взета му е кръвна проба за медицинско изследване за установяване на евентуална употреба на алкохол или наркотични вещества.

При извършения оглед на местопроизшествието са иззети двете моторни превозни средства, както и следи и предмети, имащи значение за делото. Констатирано е, че след сблъсъка скоростомерът на лекия автомобил „Опел" е блокирал на отметка от 139 км/ч.

По делото предстои назначаването на комплекс от експертизи.

Автотехническа експертиза ще установи точния механизъм на преобръщането и последвалия сблъсък, както и дали посоченото положение на скоростомера съответства на реалната скорост на движение на превозното средство преди удара. Ще бъдат изготвени и съдебномедицински експертизи, както и ще се събират други доказателства за установяване на всички факти и обстоятелства около тежкия пътен инцидент.

Действията по разследването продължават под прекия надзор и ръководство на Окръжна прокуратура-Плевен.