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Заместник-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска и кметът проф. Христо Христов участваха в откриването на форума

В Шумен беше открита годишната юбилейна конференция „20 години Българска асоциация за образование по социална работа: образование, професия, общност“. Форумът се провежда в Педагогическия факултет на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ и събира представители на академичните среди, социалните и образователните институции и организации, студенти, ученици и гости.

Сред официалните участници в откриването бяха заместник-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска и кметът на община Шумен проф. Христо Христов.

В приветствието си заместник-министър Надя Клисурска подчерта значението на Българската асоциация за образование по социална работа за развитието на професията и утвърждаването на високи стандарти в подготовката на специалисти.

„20 години са значим период, през който асоциацията успя да обедини преподаватели, изследователи и професионалисти около разбирането, че социалната работа изисква не само лична отдаденост и съпричастност, но и задълбочени знания, професионални компетентности и високи етични стандарти“, посочи Надя Клисурска.

Кметът проф. Христо Христов приветства участниците в конференцията и открои ролята на Шуменския университет за подготовката на специалисти, които намират професионална реализация в образованието, социалните услуги и институциите.

„Радвам се, че тази юбилейна конференция се провежда именно в Шумен и в Шуменския университет. За нашия град университетът е много повече от висше училище. Оттук всяка година тръгват учители, социални работници и специалисти, които след това срещаме в нашите училища, в социалните услуги, в институциите“, заяви проф. Христов.

В обръщението си кметът постави акцент върху връзката между университетското образование и практиката, между преподавателите и хората, които вече работят в професията. Той отбеляза, че придобитите знания са основата, но начинът, по който се прилагат в работата, показва професионалните качества на всеки специалист.

Проф. Христов се обърна и към студентите и младите хора с посланието да продължават да учат и след получаването на дипломите си, защото професиите, които са избрали, непрекъснато се променят и изискват нови знания и умения.

На откриването присъства и деканът на Педагогическия факултет на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ доц. д-р Росица Михайлова.

Юбилейната конференция се организира от Българската асоциация за образование по социална работа с домакин Катедра „Социални дейности“ към Шуменския университет. Целта на форума е да събере представители на академичните и професионалните среди за дискусия относно развитието и предизвикателствата пред образованието и практиката на социалната работа.