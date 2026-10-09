Няма открити останки от дронове на подпаления кораб "Ейбъл", показа оглед на военните

Няма смисъл да задействаме чл. 4 от договора на НАТО, потвърдиха го и оттам, каза военният министър Димитър Стоянов

Двама военни от 24-та авиобаза "Крумово" са направили оглед на кораба, на който след атаката с дронове в 3 часа през нощта на 6 октомври, пламна пожар. Това е корабът, чийто екипаж бе спасен от Военноморските ни сили, а двамата най-силно пострадали бяха откарани за лечение във Военномедицинска академия - Варна. По време на огледа те не са открили останки от дронове, което значи, че все още остава неясно откъде е дошла атаката в изключителната икономическа зона на България.

"Над 30 минути двамата бяха на борда на кораба. Имаме снимков материал от външния оглед - корабът е силно обгорен и не са открити останки от дронове на борда му", съобщи зам.-командирът на "Крумово" подп. Пламен Дончев.

"Всичко е обгоряло, не открихме нищо. Влизахме и вътре - там положението е същото. Това, което установихме, е че товарът е жито", разказа старши парашутист Иван Кацаров, един от двамата военни, обследвали борда на кораба. Колегата му Велислав Юруков коментира, че пожарът е бил изключително тежък.

"Никой не може да каже дали ще потъне "Ейбъл" корабът, машинното отделение е частично потопено, но засега корабът е в стабилно състояние. Следим ситуацията в района. Готвим се постоянно за такива задачи, изпълняваме ги на практика. Тренираме ги на всяко наше учение и сме готови да помогнем, както при случая с танкера "Кайрос". Охраната по крайбрежието е достатъчно усилена, но войната се води в Черно море, днес отново унищожихме дрон край Синеморец. Докато продължават бойните действия с дронове, вятърът и течението ще ги носят", заяви контраадмирал Кирил Михайлов.

"Да се говори с хипотези не е коректно, когато става въпрос за национална сигурност. И Русия, и Украйна отрекоха, ВМС не са давали информация за двоен удар от руски дронове, каквито изказвания имаше. Ако доскоро руската страна нанасяше удари по черноморските пристанища на Украйна, сега войната се разгръща във всички посоки. Напълно е възможно дроновете да са дошли и от Украйна, и от Русия. От борда на вертолета това, което успях да видя, е че има удар от морски дрон", заяви военният министър Димитър Стоянов, който бе на посещение в авиобаза "Чайка" заради днешната операция.

"България вече има достатъчно фирми, които произвеждат антидрон системи, с каквито разполагат и Сухопътните, и Военноморските сили. Антидрон системите не са панацея, изработването им изостава от технологичният напредък на дроновете. И да има антидрон системи, колко трябва да бъдат. Много хора задаваха въпросът защо не можем да засечем дронове на 130 км от границата - няма средство, което да е способно да направи това. Технологично Русия и Украйна са най-напреднали в производството на антидрон системи, но и там атаките и падналите дронове продължават. Няма кой да гарантира 100% защита. Армията ни в момента прави обектова защита", каза още Стоянов.

"Чл. 5 се задейства при пряко нападение. Ясни са вижданията на останалите страни от НАТО, ако задействаме чл. 4, трябва да задействаме и пети. Няма нужда това да се прави сега", категоричен бе той.

И обяви, че не е имал среща с шефа на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски - Кирило Буданов.

"Доколкото знам, такава среща е имал само премиерът Радев. Нямам информация какво е обсъждано, знам, че срещата бе организирана с известна доза конфиденциалност, заради мерки за сигурност", каза той.

Потъналият кораб "Алфа Ватан" се е озовал на около 2000 метра дълбочина след военен удар, извършен на приблизително 70 морски мили източно от Бяла. Обгореният "Ейбъл" все още е на вода, но е констатирана дупка в корпуса му и машинното му отделение е под вода, съобщиха военните на брифинга на "Чайка".

Според наличната досега информация атаката над двата кораби е била комбинирана - с въздушни и морски дронове. България ще опита заедно с другите черноморски държави да накара Русия и Украйна да спрат военните действия в Черно море, а заедно с Румъния и Турция ще предприемем общи мерки за обезопасяване на корабоплаването. Това бе решено на заседанието на КСНС при президента, който се събра за първи път от февруари 2025 г. насам в сряда. Заседанието му продължи пет часа.

Съветът е приел няколко решения за предложения към правителството и парламента. За да бъдат приети решенията на КСНС, е нужно съгласие на 3/4 от присъстващите. Президентът Илияна Йотова обяви, че три парламентарни групи не са били съгласни с предложенията, но не ги назова. Една от тях е "Възраждане", тъй като лидерът ѝ Костадин Костадинов напусна заседанието час преди края. Представителите на "Демократична България" и ДПС Ивайло Мирчев и Станислав Анастасов не излязоха заедно с останалите участници за изявлението на Йотова. А извън сградата пред медии Николай Денков обяви, че и "Промяната" са били против, и изрази съмнения доколко решенията на КСНС са легитимни.

Едно от взетите решения е държавата да провери и чак тогава да съобщи чии са дроновете, които удариха два кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море във вторник. Единият потъна и екипажът му не бе открит, а моряците от другия бяха спасени и са във Варна.

10 са били членовете на екипажа на потъналия кораб. Те не бяха открити при акцията на военните във вторник. Девет са сирийци, един е египтянин и тяхната съдба остава неизвестна, заяви пред агенция Франс прес Мазен Алуш, представител на сирийската Главна дирекция за границите и митниците.