До 9 ноември е кандидатстването по програма „Превод/Адаптация" на Национален фонд „Култура"

Националният фонд „Култура" обяви поредна възможност за кандидатстване по програма „Превод/Адаптация 2026 г.", насочена към подкрепа на проекти за превод, адаптация, издаване и популяризиране на български художествени произведения от всички жанрове на чужди езици.

Право да кандидатстват имат частни и обществени културни организации, читалища и самоосигуряващи се лица с регистрирана свободна професия. Задължителни изисквания са преводът да се извършва пряко от български език, преводачът да има поне два публикувани литературни превода, а кандидатът да разполага с уредени авторски права и сключен договор с издателство.

Финансовата подкрепа за проект е до 15 000 евро, като при финансиране над 10 000 евро се изисква минимум 20% собствен принос. Допустимите разходи покриват превод, редакция, предпечат, печатно или дигитално издаване, както и реклама и участия в събития.

Проектните предложения се подават изцяло онлайн с квалифициран електронен подпис в платформата на НФК в периода от 8 октомври до 9 ноември. Срокът за изпълнение на одобрените проекти е 18 месеца, а запитвания се приемат на [email protected].