В Община Шумен беше официално открита среща, част от Националните информационни седмици за осиновяването 2026. Събитието събра представители на институции и организации, ангажирани с процеса на осиновяване.

Кметът на община Шумен проф. Христо Христов приветства присъстващите на информационното събитие, което се провежда по инициатива на Българската асоциация „Осиновени и осиновители“ и в партньорство с Асоциацията на организациите за международно осиновяване.

„Зад тази благородна инициатива стои една от най-хуманните каузи в нашето общество – правото на всяко дете да расте в сигурна, любяща и подкрепяща семейна среда. Защото именно семейството е основата, върху която градим общото ни бъдеще – то е източник на обич, споделеност и най-добрата закрила за всяко човешко същество“, посочи кметът.

Той се обърна към организаторите, за да ги поздрави за техните усилия и съвместната им работа с държавните институции за предприемане на важни стъпки към ускоряване и облекчаване на процедурите, за да може пътят на едно дете до неговия нов дом да бъде по-кратък и сигурен. Проф. Христов отбеляза, че Община Шумен е водена от дълга към грижата за хората и подкрепата на социалните каузи.

Милена Първанова, директор на дирекция „Международна правна закрила на детето и международните осиновявания“ в Министерство на правосъдието, посочи, че всички въпроси, свързани с осиновяванията са изключително важна и ценна дискусия за тях, защото международното осиновяване е крайната мярка, но преди това има много действия, за да се стигне до него. „Най-доброто за детето е то да расте в семейна среда, най-доброто за детето е решенията да се вземат бързо. Това обаче винаги е много трудно и винаги е необходим индивидуален подход“, каза още Първанова.

На срещата присъстваха също Нели Ганчева, председател на Асоциацията за международно осиновяване, Величка Дошева, председател на Българска асоциация „Осиновени и осиновители“, заместник-кметът по социална политика и здравеопазване Петранка Петрова, представители на регионалните дирекции „Социално подпомагане“ в Шумен, Търговище, Разград и Русе, както и на отдели „Закрила на детето" от четирите области.

Кампанията преминава под мотото „Децата се нуждаят от семейство сега, а не утре“ и има за цел да подобри информираността по темата за осиновяването и да допринесе за създаването на подкрепяща среда за осиновените и осиновяващите семейства.

Дискусията в рамките на програмата разглежда темите „Семейство ДНЕС, а не утре – травмата на дългото чакане“, процедурата по осиновяване, предизвикателствата пред нея, добрите практики и възможностите за промяна.

Националните информационни седмици поставят акцент и върху необходимостта от усъвършенстване на процедурите, свързани с децата, лишени от родителска грижа, подготовката им за осиновяване и по-бързото им вписване в регистрите за осиновяване.