Омбудсманът иска повече гаранции за собствениците на земи

Предлага публична информационна система и ясно определяне на началото на 10-годишния срок за получаване на дължимите суми

Омбудсманът Велислава Делчева изпрати становище до председателя на Комисията по земеделието, храните и горите към Народното събрание Явор Гечев с предложение да се въведат повече гаранции за собствениците на земеделски земи, известни като „бели петна". Копие от становището е изпратено още до министъра на земеделието и храните Пламен Абровски и изпълнителния директор на Националното сдружение на общините Силвия Георгиева.

Поводът са промените в чл. 37в, ал. 7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), в сила от 25 септември т.г., с които се предвижда непотърсените от собствениците суми за ползването на „белите петна" в продължение на 10 години, да бъдат прехвърляни по сметка за чужди средства в бюджета на Държавен фонд „Земеделие" и включени във Взаимоспомагателния фонд за финансиране на инструменти за управление на риска в земеделието.

Омбудсманът призовава при обсъждането на Законопроекта за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ, приет на първо гласуване от Народното събрание, да бъдат отчетени правата на собствениците на имоти „бели петна" и да се осигури лесен достъп до информация за дължимите суми. Целта е ефективното ползване на земеделските земи да не бъде за сметка на правото на хората да получат дължимите суми за използването на собствените им имоти.

По данни на Министерството на земеделието от 2018 г. общият размер на сумите за ползването на земи „бели петна" е около 80 млн. лева. Затова Делчева настоява хората да имат лесен достъп до информация за дължимите им средства и ясен срок, в който могат да ги получат.

Според омбудсмана собствениците трябва да имат реална възможност да разберат, че разполагат с такива средства, преди да изтече срокът за получаването им.

„По мое виждане, основната причина за пасивното отношение е следствие от липсата на информация за включването на имота в масив за ползване – процедура, която по начало предполага бездействие на собствениците и се развива и приключва по административен ред без тяхното участие", пише Делчева.

Тя предлага създаването на информационна система с публичен достъп, поддържана от министъра на земеделието и храните, с която да се гарантира по-добра информираност и да се ограничи рискът собствениците да пропуснат възможността да получат парите си, без да са знаели, че им се полагат. Така в нея хората ще могат да проверяват дали имотите им са включени в масиви за ползване, кога ползвателят е внесъл дължимите суми и какъв е срокът за получаването им.

Велислава Делчева препоръчва още за по-голяма правна яснота изричното уточнение в закона, че 10-годишният срок започва да тече от датата, на която ползвателят е внесъл сумите.

Омбудсманът припомня и факта, че по препоръка на институцията са утвърдени и публично оповестени указания за изплащане на сумите за „бели петна".

„По важния практически въпрос за получаване на сумите от наследници, се възприе, че средствата могат да се получат от сънаследника, който е подалОмбудсманът настоява за повече гаранции за собствениците на земи – „бели петна"

заявлението за изплащането им като разпределението им се урежда помежду сънаследниците съгласно чл. 30, ал. 3 от Закона за собствеността, според който всеки съсобственик има право да получи такава част от ползите от общата вещ, която съответства на неговия дял в съсобствеността", заключава Делчева.