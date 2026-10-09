Психолог изведе две момичета от сградата на убийството в Пловдив, задържан е синът на 45–годишната жертва

Жители в кооперацията са в шок от случилото се

Две момичета бяха изведени от сградата на улица "Брезовска", където е намерена убита 45–годишна жена. С тях е и психоложка. Какви са те и имат ли нещо общо с жертвата, на този етап не се знае.

Жители в кооперацията са в шок от случилото се. "Не се познаваме по етажите. 2-3 апартамента сме и сме отскоро. Полицията нищо не ни казва, почти не дават достъп до сградата, защото се водило следствие. Даже не знаехме, че е станало убийство", обясни Христо Христов, който има апартамент на последния етаж.

Коментира се, че изведеният сутринта с белезници от кооперацията е синът на жертвата. А плачещата жена е дъщерята. Тя е толкова разстроена, че беше извикана линейка за нея. Младата жена нареждаше: "Защо го направи, бе, дете".

Засега преобладават единствено догадки, тъй като полицията и прокуратурата не дават подробности. "Ще ви уведомим на по–късен етап", посочи преди час и половина шефката на Окръжната прокуратура Ваня Христева. Тя отказа всякакви подробности.

Около 15 ч. съдебният лекар си тръгна от кооперацията, а малко по-рано района напусна и зам.-директорът на областната полиция комисар Радослав Начев. Униформени продължават да са на терен.