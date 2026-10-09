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Нивото в българския участък на река Дунав е минус 131 см, очаква се да спада още

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Река Дунав

Хидроложката обстановка в българския участък на река Дунав остава усложнена заради ниското ниво. Това съобщи за БТА изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" Ивелин Занев. 

Няма заседнали кораби в или извън корабоплавателния път.

Нивото на река Дунав при Русе днес е минус 131 см спрямо условната кота нула. Прогнозата за идните два дни е то да спадне с още пет сантиметра.  

В сила са всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката.

Река Дунав

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