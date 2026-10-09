Банката отбеляза своя юбилей със стилно събитие в НИМ

Големите промени обикновено започват с нещо малко - с една идея, споделяне с партньор, мечта, която от дълго време стои в съзнанието ни.

„Искам да започна собствен бизнес.“

„Мечтая за нов дом.“

„Желая да осигуря по-добро бъдеще за децата си.“

За да осъществим мечтите си, първо правим план, след това взимаме решение и с малки крачки започваме. По пътя си влагаме много усилия, понякога срещаме съмнение, налага се да рискуваме. Само така мечтите порастват - когато решим да им дадем шанс да се превърнат в реалност.

Преди 30 години България също беше в началото на голяма промяна. Бизнесът и икономиката като цяло динамично се променяха, а в частност се трансформираше и банковата система. В този период беше създадена и Българо-американска кредитна банка с ясната мисия да подкрепя българския бизнес в годините на прехода.

Днес мечтите на хората и компаниите, зад които те стоят са различни, отговарят на съвременните условия на живот и възможности за развиване на бизнес. Но в основата си те не са се променили много. Младо семейство търси своя мечтан дом. Предприемач иска да развие бизнеса си за да може да си купи ново оборудване или да намери нови пазари. Родители искат да спестяват за образованието на своите деца. Бизнес партньори планират инвестиция. Други искат да превърнат начинанието си в проект, който е устойчив не само днес, но и след години.

За да може всичко това да се случи, мечтите трябва да се превърнат в числа, възможности, рискове, срокове, решения. Точно тук идва ролята на финансовия партньор, какъвто е Българо-американска кредитна банка, за да подкрепи своя клиент в неговите мечти и да му помогне да ги превърне в работещ план.

През своите 30 години БАКБ премина през множество промени заедно със своите клиенти – от предизвикателствата на банковия сектор през деветдесетте години до днешната дигитална среда и новите очаквания на хората към финансовите услуги.

През 1996 г. банката направи първите си крачки в подкрепа на новозараждащото се частно предприемачество у нас.

През 1999 г. стартира първата специализирана програма за ипотечно кредитиране - важен трамплин за стотици български семейства по пътя към собствено жилище.

През 2006 г. БАКБ успешно излиза на Българската фондова борса и се превръща в публично дружество, отваряйки нова страница в корпоративното си развитие.

А, през 2011 г. институцията получава пълен лиценз за извършване на всички банкови услуги и започва нов период в развитието си. Стартира зелената трансформация и устойчивото банкиране.

Но натрупаният опит на банката и нейния екип е много повече от една корпоративна история. Той е познаване на различни икономически периоди, различни бизнеси и ситуации, в които хората са имали нужда от финансово решение.

От банка с фокус върху подкрепата на българския бизнес, БАКБ днес успешно продължава като модерна, универсална банка с дългосрочна зелена стратегия за устойчиво развитие на бизнеса и обществото. За нейната 30 годишна история най-голяма ценност остават отношенията, които създава с клиенти, партньори и екипа от служители. Защото една банка може да създава продукти, да внедрява технологии и иновации, но клиентът мисли за следващата стъпка в своето развитие. Именно изграденото през годините доверие е най-голямата ценност и най-важна опора на БАКБ.

Днес банката гледа към следващите 30 години в свят, който продължава да се променя – с ускорена дигитализация, нови технологии, нови изисквания към бизнеса и все по-силен фокус върху устойчивото развитие. Но независимо колко различен ще бъде този свят, вероятно едно ще остане същото - хората ще продължат да мечтаят за дом, за собствен бизнес, за добро бъдеща за децата си, за идеите, които порастват и трябва да бъдат превърнати в реалност.

За да подкрепи тези все по-мащабни клиентски цели, самата БАКБ извървя пътя на устойчивия и възходящ растеж. Поредното доказателство за това е финализираното придобиване и предстоящото през ноември 2026 г. окончателно вливане на „Токуда Банк“ ЕАД в структурата на БАКБ – още една крачка напред.

Зад всяка голяма промяна стои още една първа крачка. Когато мечтите порастват БАКБ е тук за да ви подкрепя да крачите смело напред към реализирането на вашата мечта.