Столична община е обучила над 1200 учители за реакция при сигнали за бомби

„При сигнал за заплаха от взривно устройство е важно да се спазва установеният протокол и да се следват указанията на компетентните органи. Самият сигнал не означава автоматично евакуация – ако при проверката не бъде установен съмнителен предмет и органите на реда не разпоредят извеждане на хората, такава мярка не е необходима. Подготовката, спокойствието и добрата координация между институциите са ключови за безопасността на децата и персонала и за недопускане на излишна паника", заяви заместник-кметът на София по обществен ред и сигурност Лъчезар Милушев.

Всички общински образователни институции разполагат с предварително изготвени планове за сигурност, а действията при подобни ситуации се извършват съгласно националната процедура, утвърдена през 2023 г. от заместник министър - председател на Министерски съвет. При получаване на сигнал ръководството трябва незабавно да подаде сигнал на спешния телефон 112, да направи оглед на сградата за наличие на съмнителни предмети и да следва указанията на компетентните органи на МВР. В зависимост от конкретните обстоятелства може да бъде предприета евакуация или друга мярка за безопасност.

„Разбираме напълно тревогата на родителите. Когато става дума за сигурността на децата им, те имат право да очакват ясна информация и адекватна реакция. Затова е важно училищата и детските градини да комуникират своевременно с родителите, а всички ние да се доверяваме на проверената информация и да следваме указанията на компетентните органи. Държавата също трябва да поеме своята отговорност – при ситуации, които засягат толкова много деца и семейства, са необходими навременна публична информация и ясни указания към гражданите", заяви заместник-кметът на София по образование Десислава Желязова.