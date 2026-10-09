На 9 октомври пред сградата на Община Шумен се проведе тържествен ритуал по полагане на военна клетва от курсантите от 153-тия випуск на Националния военен университет „Васил Левски“. Общо 141 курсанти и 8 специализанти заявиха своята вярност към отечеството.

Кметът на общината проф. Христо Христов произнесе тържествено слово. В него посочи, че днес Шумен отново е част от един от най-важните моменти в живота на младите хора, избрали да служат на България. „Пред всички нас курсантите от 153-тия випуск на Националния военен университет „Васил Левски“ положиха своята военна клетва. Това е ден, който ще помните цял живот. Защото днес те не просто произнасят думи, а поеха отговорност пред Родината, пред своите командири, пред семействата си и пред самите себе си“, каза проф. Христов.

Той се обърна към тях с призива да помнят, че пагонът не е просто част от военната униформа, а е символ на чест, вярност и служба на Родината, като добави, че да бъдеш офицер означава да пазиш реда, когато другите се съмняват, да стоиш изправен, когато е трудно, и да бъдеш пример, когато обществото има нужда от сила и морал.

Кметът завърши словото си с думите „Служете с разум, с доблест и с достойнство, защото само онзи, който умее да служи, заслужава да води“, след което пожела на всички здраве, сили и успех по пътя, който са избрали.

Беше извършен и водосвет за здраве от архиерейския наместник на Шуменската епархия отец Димитър. Слово произнесоха също майка на курсант и един от положилите клетва.

На церемонията присъстваха командирът на Сухопътните войски, началникът на Националния военен университет „Васил Левски“, началникът на политическия кабинет на Министъра на отбраната, генерали, офицери, сержанти, военнослужещи, представители на местната и държавната власт, преподаватели, близки на курсантите и граждани.