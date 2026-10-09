Ректори обсъдиха AI във висшето образование и бъдещия бюджет

В Югозападния университет „Неофит Рилски" – Благоевград, на 8 октомври се проведе национален форум на Сдружението на държавните висши училища в Република България (СДВУРБ) и социалните партньори. Във форума участваха министърът на образованието и науката проф д-р Георги Вълчев, проф. д-р инж. Сеня Терзиева – заместник-министър на образованието и науката, проф. Лиляна Вълчева – представител на ВОН-КНСБ, доц. Валери Апостолов – представител на СВО-Подкрепа, Любомир Йосифов – изпълнителен директор на НАЦИД, Росица Стелиянова от АИКБ и проф. Мария Нишева – председател на НАОА.

Сред основните теми на заседанието беше необходимостта от създаване на обща национална рамка за отговорно прилагане на изкуствения интелект (ИИ) във висшето образование.

Проф. д-р Сотир Сотиров, ректор на Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров", и проф. д-р Елиза Стефанова, ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски", представиха съвместна презентация на тема „От иновация към институционална отговорност: организационни, етични и образователни стандарти за прилагане на изкуствения интелект във висшето образование".

В презентацията беше поставен акцент върху академичната почтеност, защитата на личните данни, прозрачността при използването на ИИ и необходимостта от запазване на човешкия контрол при вземането на решения. Представена беше и съвместната инициатива за разработване на национална рамка за прилагане на ИИ, внесена до министъра на образованието и науката.

Презентации по темата представиха проф. д-р Николай Марин, ректор на Югозападния университет „Неофит Рилски", домакин на форума, както и доц. д-р Христо Беров (Софийски университет „Св. Климент Охридски") и проф. д-р инж. Агата Манолова (Технически университет – София) от ВОН-КНСБ. Последвалата дискусия открои необходимостта от координирани действия между държавните висши училища, Министерството на образованието и науката и останалите заинтересовани страни за изграждане на ясна нормативна и организационна рамка за използването на изкуствения интелект.

В резултат на обсъжданията Общото събрание взе решение за създаване на комисия от седем ректори, която да работи по представените предложения и да съдейства за разработването на общи принципи и стандарти за използване на изкуствения интелект в българското висше образование.

Предстоящи нововъведения и документи за акредитация представи и проф. Мария Нишева, председател на НАОА.

Наредбата за държавните изисквания към документите бе представена от г-н Любомир Йосифов.

По темата проектобюджет 2027 проф. Вълчева представи финансов анализ на средствата за издръжка на обучението на ДВУ с всички нормативни изисквания за качество на ПМС-328, Рейтинговата система и НАОА за периода 2025 – 2026 г. Дебатът по тема е в контекста на Закона за висшето образование (ЗВО) и бюджетната политика на правителството. Тази разпоредба в ЗВО има за цел да гарантира устойчив и фиксиран минимум на публичните инвестиции в сектора, но практическото ѝ прилагане често се сблъсква с фискални ограничения. Затова се настоява за отпадане на дерогацията на целевото финансиране от 0,9% от БВП за висшето образование, която беше наложена в бюджета за 2026 г.

Основните аргументи в дебата: Ректорите и синдикалната академична общност настояват, че за да се поддържа висшето образование като конкурентоспособно в Европа и света, финансирането трябва да отговаря на фиксиран процент от икономиката, вместо да зависи от годишни политически компромиси.

Повече средства позволяват инвестиции в младите асистенти и изследователи, дигитализация на сектора и научни изследвания. Фиксираният бюджет гарантира устойчив ръст на възнагражденията за академичния състав. Това предотвратява текучеството на млади колеги и прави преподавателската и научната кариера привлекателна. Проф. Вълчева напомни, че държавната субсидия остава основният стълб, който държи висшето образование достъпно и с високо качествени характеристики.

Социалните партньори от ВОН-КНСБ, СВО-Подкрепа и СДВУРБ настояват Министерството на финансите да се съобрази с проведените реформи и достигнати качествени показатели у нас и в световни класации, за да се приложи законовата норма на разходи като процент от БВП в бюджета за 2027 г. Определената преговорна група настоява за спешна обща среща с министрите на финансите, образованието и науката при премиера Румен Радев.

След края на Общото събрание участниците посетиха изнесената база за обучение към Регионалния STEM център, разположена в Университетския център „Бачиново" към Югозападния университет „Неофит Рилски".

Гостите имаха възможност да разгледат лабораториите, оборудвани с интерактивни дисплеи, образователни роботи, програмируеми устройства, 3D принтери, технологии за виртуална реалност (VR) и други съвременни образователни средства. Те наблюдаваха и демонстрации на различни студентски практики, представящи възможностите за прилагане на иновативни технологии в обучението и развитието на дигиталните компетентности.