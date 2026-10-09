Вижте седмичния отчет на община Русе

РЕСОР „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ":

- продължават дейностите по цялостния ремонт на ул. „Измаил" и прилежащия тротоар – извършено бе почистване и фрезоване на улицата, подготовка за асфалт и бе направен изкоп на тротоара за подмяна на настилкатата и бордюрите;

- продължават строителните дейности по благоустройство на пространството по ул. „Кап. лейт. Евстати Винаров" - между бл. „Калоян" и сградата на Бюрото по труда. Направен бе изкоп, доставен бе камък и бе направено уплътняване с валяк;

- извършен бе ремонт на стъпалата до бл. „50" в кв. „Дружба" 3 и бе монтиран стълбищен парапет;

- извършен бе ремонт на стъпалата до бл. „Клисура" в кв. „Дружба" 2;

- монтиран бе двустранен, стълбищен парапет с покритие при бл. „Перистери", вх. „В", кв. „Чародейка";

- извършени бяха локални ремонти на разрушения по пътните настилки на места по бул. „Цар Освободител", бул. „Христо Ботев" и ул. „Казанлък";

- започнаха ремонтни дейности по компрометирани участъци по уличната мрежа в с. Семерджиево;

- приключи ремонтът със студено изкърпване на компрометирани участъци по уличната мрежа на Ястребово;

- извършен бе ремонт на разрушени ревизионни шахти пред бл. „16" в кв. „Дружба" 3;

- продължават строителните работи по цялостно обновяване на пространството за детска площадка между бл. „Пирин" и бл. „Тополница" в кв. „Мидия - Енос" – монтирани бяха нови паркови стълбове;

- на пл. „Мустаков" бяха извършени ремонтни дейности – изкъртване на компрометирана настилка и полагане на нова бетонова настилка;

- извършени бяха ремонт, подмяна на неработещи осветители с нови и възстановяване на неработещо улично осветление на участъци по ул. „Сакар Планина", ул. „Борисова", ул. „Кап. Маринов", ул. „Михаил Арнаудов", бул. България", както и по уличните мрежи в Николово, Семерджиево, Ново село и Сандрово;

- извършени бяха ремонтно-възстановителни дейности на външното осветление на места на ул. „Тулча", ул. „Яна Войвода", ал. „Възраждане", бл. „Ана Вентура", Доходното здание, ул. „Николаевска", кръстовището с бул. „Скобелев", ул. „Изола планина", ул. „6-ти Септември", ул. „Иван Вазов";

- монтирани бяха нови паркови стълбове и подготовка за нови на ул. „Мидия - Енос", пл. „Дунав", бл. „Калоян", бл. „Пеликан", бул. „Гоце Делчев", бл. „Пирин", ул. „Нови Сад", ул. „Борисова", ул. „Търговска", бл. „Йордан Йовков", ул. „Сан Стефано", Общински приют за безстопанствени животни;

- монтирани бяха 3 нови и бяха подменени 2 комплекта увредени пътни знака и указателни табели за организация на движението на различни места в града;

- извършени бяха текуща поддръжка, ремонт и възстановяване на редовната работа на светофарните уредби на кръстовищата на ул. „Борисова" с ул. „Хан Крум", ул. „Борисова" с ул. "Бозвели" и Симовата мелница;

- положена бе хоризонтална напречна и надлъжна пътна маркировка на кръстовището на бул. „Липник" и ул. „Чипровци", ул. „Шипка", бул. „Цар Освободител" с ул. „П. Д. Петков", пробива на бул. „Липник", бул. „Цар Освободител" и бул. „Неофит Бозвели", ул. „Изгрев" при пътен възел Розова долина;

- по график бяха измити бул. „Съединение", ул. „Свети Наум", кръгово кръстовище при Дома на културата, ул. „П. Хитов", ул. „Рила", ул. „Оборище", ул. „Сливница", бул. „Цар Фердинанд", бул. „Придунавски", ул. "Николаевска", ул. „Антим", ул. „Св. Георги", ул. „Сент Уан", ул. „Йосиф Дайнелов", ул. „Стефан Стамболов", ул. „Изола планина", ул. „Гео Милев", ул. „Еленин връх", ул. „Студен кладенец", бул. „Скобелев";

- проведена бе работна среща относно готовността за предстоящия зимния сезон в община Русе;

- на 8 октомври бе проведена първа работна среща с участието на представители на институции, експерти и заинтересовани организации по темата за миризми на територията на Русе;

- на 7 октомври в Лесопарк „Липник" и Николово, Долно Абланово, Ново село, Тетово, Бъзън и Просена бе извършено третиране на зелените площи срещу кърлежи;

- на 8 октомври в кварталите „ДЗС", „Средна кула", „Долапите" и „Образцов чифлик", в Басарбово и Червена вода бе извършено третиране на зелените площи срещу кърлежи;

- на 9 октомври в Мартен, Сандрово, Семерджиево, Хотанца и Ястребово бе извършено третиране на зелените площи срещу кърлежи;

- стартираха информационни срещи по проекта за безплатна подмяна на печки на твърдо гориво с модерни, високоефективни екологични алтернативи ще се проведат от 6 до 9 октомври. Те се организират от Община Русе по проект № BG16FFPR002-5.001-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Русе", финансиран от Европейския съюз и националния бюджет на Република България по процедура №BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!" на Програма „Околна среда" 2021-2027 г.

- в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 8 кучета. Осиновени бяха 9 кучета и бе извършена кастрация на 10 кучета. Извършена бе ваксинация на 12 кучета. Направени бяха тестове за диагностика на кърлежо-преносими заболявания на 2 кучета.

РЕСОР „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА":

- на 5 октомври по повод Международният ден на учителя бе проведена церемония по тържественото откриване на паметния знак на Стоян Михайловски в Русе;

- на 6 октомври бе проведено заседание на Комисията за разпределение на годишната държавна субсидия и средствата от общинския бюджет за дофинансиране на читалищната дейност, като започна съгласуването на подготвените 25 договора с народните читалища в общината;

- продължават организационно-техническите дейности за провеждане на концерта на световноизвестния цигулар Ара Маликян, който ще се проведе на 10 октомври в зала „Арена Русе" като част от 65. МФ „Мартенски музикални дни";

- продължават дейностите, свързани с реализацията на събитията от Есенния салон на изкуствата и културата;

- разпространена бе културната програма на Община Русе за октомври;

- продължават приемът и обработката на отчети за изпълнението на проектите по Програма „Култура" 2026;

- обявени бяха свободните места за прием на деца в детските градини и подготвителните групи на територията на община Русе, с цел осигуряване на прозрачност и равнопоставен достъп до възможностите за прием;

- изготвена бе справка за дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата в детските градини на територията на община Русе за учебните 2024/2025 г. и 2025/2026 г., включваща информация за предоставяните форми допълнителна подкрепа и предприетите дейности съобразно индивидуалните потребности на децата;

- изготвена бе справка за децата и учениците, включени в ресурсно подпомагане в детските градини и училищата на територията на община Русе, с цел проследяване и обобщаване на необходимостта от допълнителна подкрепа за личностното развитие и планиране на необходимите ресурси;

- изготвен бе списък на представителите на финансиращия орган в обществените съвети на детските градини и общинските училища на територията на община Русе, с цел осигуряване на представителство и участие в работата на обществените съвети

РЕСОР „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ТРАНСПОРТ":

- консултирани бяха 2 лица относно възможностите за предоставяне на финансова подкрепа по Правилника за подпомагане на социално слаби граждани и бяха извършени 2 проверки на потребители по процедура „Иновативни здравно-социални услуги";

- взето бе участие в Координационен механизъм за взаимодействие при

работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие;

- консултирани бяха 5 лица за социалната услуга „Асистентска подкрепа";

- извършени бяха 7 домашни посещения, с цел проследяване качеството на грижа, и бяха проведени телефонни разговора със социални асистенти за месечното разписване на графици и отчети;

- обработени бяха 9 заявления за кандидатстване за социалната услуга „Асистентска подкрепа";

- обработени бяха 7 заявления на кандидат-потребители за включване в механизъм „Лична помощ" и 7 заявления за кандидати за лични асистенти;

- обработени бяха графиците и отчетите на 1689 лични асистенти;

- извършени бяха 38 проверки в изпълнение на чл. 12 от Наредба № РД-07-7/28.06.2019 г. за включване в механизъм „Лична помощ";

- консултирани бяха 26 лица по въпроси, касаещи социални услуги и други социални придобивки;

- отпуснати бяха финансови средства за еднократно подпомагане на 41 лица при раждане/осиновяване на дете, отговарящи на условията на Правилника за реда и условията за осъществяване на мерки за насърчаване на раждаемостта и подкрепа отглеждането на деца в община Русе;

- проведени бяха прегледи на деца от ДГ „Детелина" и ДГ „Пинокио" по Програма „Да опазим очите на децата";

- създадена бе организация за провеждане на комисия за разглеждане и одобряване на постъпилите искания за финансово подпомагане по Програма „Асистирана репродукция" на Община Русе на 13 октомври;

- консултирани бяха 10 семейства и бяха приети 7 заявления от родители на новородени деца по Правилника за реда и условията за осъществяване на мерки за насърчаване на раждаемостта и подкрепа отглеждането на деца в община Русе;

- във връзка с програмата по селективна превенция „Спорт за свободен живот", бe проведена спортна тренировка с 10 деца. Проведена бе група за взаимопомощ, в която се включиха 8 участници, във връзка с програмата „От връстници за връстници" бяха проведени срещи с младежи;

- здравните медиатори консултираха 21 родители на деца за кампанията на Министерството на здравеопазването за поставяне на назална противогрипна ваксина и за препоръчителната HPV ваксина. Консултирани бяха 27 лица за безплатни медицински прегледи за сънна апнея в СБАЛПФ „Д-р Димитър Граматиков" и за безплатни медицински прегледи в КОЦ – Русе. Подпомогнат бе достъпът на 12 лица за провеждане на медицински прегледи;

- екипът за ранно детско развитие посети по график Детски ясли 4, 8, 9, №12 и 15. Консултирани бяха родители на деца в процес на адаптация, с цел даване на насоки за подкрепа на децата – в Детски ясли 9 и 15. Проследени бяха новоприетите деца в адаптация от ерготерапевт, обсъдени бяха и ерготерапевтични подходи с екипите за намаляване тревожността в новата за децата среда. Дадена бе обратна връзка на родител на новоприети близнаци в Детска ясла 4, взето бе участие в родителска среща в Детска ясла 1;

- изготвени бяха 35 карти за хора с трайни увреждания;

- на 5 октомври бе удължен срокът на въведената временна организация за безопасност на движението на ул. „Мария Луиза" 26.

РЕСОР „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА":

- продължава енергийното обновяване на бл. "Космос", бл. „Марек" и бл. "Изгрев";

- продължава изграждането на нова спортна зала в СУ „Васил Левски";

- продължава текущият ремонт на главно стълбище и фасади на тяло –изток на общинската сграда на ул. „Н. Й. Вапцаров" 20 /бивш Дом „Майка и дете"/;

- продължава изграждането на сгради за социалната услуга „Резидентна грижа за пълнолетни лица с психични разстройства" на ул. „Тракция" 25;

- продължава изграждането на дневен център за стари хора в кв. „Родина";

- продължава изграждането на два нови корпуса в Дома за пълнолетни лица с деменция „Приста";

- продължава текущият ремонт на подземната част на пешеходния подлез по бул. „Хр. Ботев", до „Печатни платки";

- извършени бяха 14 огледа на територията на Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи.

РЕСОР „МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, ИНВЕСТИЦИИ И СОБСТВЕНОСТ":

- на 6 октомври кметът на община Русе Пенчо Милков и заместник-кметът Златомира Стефанова взеха участие в работна среща на националните координатори и координаторите на приоритетните области на Стратегията на ЕС за Дунавския регион (EUSDR). Форумът събра представители на 14 държави, Европейската комисия и Програма „Interreg „Дунавски регион". В рамките на срещата бяха обсъдени въпроси, свързани с транспортната свързаност, трансграничното сътрудничество, икономическото развитие, ролята на университетите и бизнеса, както и възможностите за европейско финансиране през програмния период 2028–2034 г. Акцент бе поставен върху стратегическото значение на Русе и Гюргево за развитието на Дунавския регион и необходимостта от реализиране на конкретни съвместни проекти и инвестиции;

- на 7 октомври експерти на Община Русе взеха участие в онлайн работна среща, посветена на подготовката на новата програма „Интеррег Румъния – България" за периода 2028–2034 г. Срещата бе организирана от Министерството на регионалното развитие и благоустройството в качеството му на национален орган по програмата, във връзка с предстоящото заседание на Комитета за наблюдение/Съвместната работна група за програмиране. В рамките на дискусията бяха разгледани основни въпроси, свързани с разработването на бъдещата програма, като специално внимание бе отделено на предложението за разширяване на териториалния ѝ обхват от българска страна. Участниците обмениха мнения по предложението и обсъдиха позицията на българската страна в контекста на подготовката на новия програмен период;

- Европа Директно - Русе се включи в трансгранично събитие, организирано от Международния младежки център на тема "Какво означава да си млад европеец?". С участниците бе проведена дискусия след представяне на теми, свързани с основните принципи на демокрацията, човешките права, равенството и свободата на движение. Проведен бе интерактивен куиз;

- Община Русе участва с индивидуален рекламен щанд в Международното туристическо изложение „Културен туризъм" във Велико Търново. 21-ото издание на специализирания форум се провежда от 7 до 9 октомври в залите на Бизнес център "Велико Търново". Включени бяха повече от 40 изложители, сред които общини, институции, туристически компании, граждански сдружения, културни институти;

- издадени бяха 5 разрешения за ползване на място на открито върху терени – общинска собственост, с което бе осигурено законосъобразно упражняване на търговска дейност на открито.

РЕСОР „СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ":

- проведена бе смесена комисия по Младежта и спорта за разпределение на средства за подпомагане на спортните клубове;

- изготвени бяха договори за подпомагане на спортните клубове по програма „Спорт";

- оказано бе съдействие по организирането на първия Турнир по народни борби, който ще се проведе на 11 октомври /неделя/ от 11 ч. на стадион „Локомотив" в Русе. В състезанието ще участват борци от различни клубове от България, Румъния и Република Северна Македония. Организатори на проявата са Спортен клуб по борба „Юнак – Локомотив" и двукратният бронзов медалист от световно първенство Хюсеин Хюсеин;

- извършена бе подготовка за стартиране на Общински ученически спортни игри за учебната 2026/2027 г.;

- извършена бе подготовка на зала „Дунав" за провеждане на баскетболни срещи за юноши на 14 и 19 г.;

- извършена бе подготовка на Градския стадион за провеждане на „Team Spirit Sport Fest Ruse" 2026 и за провеждане на официална футболна среща;

- извършена бе подготовка на Общинската тенис база в Парка на младежта за провеждане на тенис турнир за жени – любители;

- в Международния младежки център бе проведено „Езиково кафе";

- проведена бе среща на младежките работници от Русе и Перник;

- проведена бе първата отворена среща на Младежкия парламент. На 4 октомври млади хора от Русе посетиха Международния младежки център, за да се запознаят с дейностите и предстоящите инициативи на Младежкия парламент;

- на 4 октомври в Международния младежки център бе проведено първото обучение по дейността „Финансова грамотност за млади хора – Money Skills Lab". В обучението се включиха три групи по 24 младежи, които чрез практически задачи, дискусии и интерактивни занимания се запознаха с основите на личния бюджет, разумното управление на разходите, спестяването и вземането на информирани финансови решения.

- на 6 октомври екипът на Международния младежки център разнесе кошчетата за разделно събиране на отпадъци в 15 класа, които се включиха в кампанията „Зелена мисия". В инициативата се включиха ученици от Професионалната гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова" и Професионалната гимназия по икономика и управление „Елиас Канети". Кошчетата за разделно събиране са закупени по Проект № ПМЦ-021/2026 и ще дадат възможност на младите хора да превърнат грижата за околната среда в част от своето ежедневие. Чрез практическото разделяне на отпадъците учениците ще покажат, че малките действия могат да доведат до голяма промяна;

- Международният младежки център стартира инициативата „Младежки общински съвет – Русе: участие, дебати и вземане на решения", която има за цел да насърчи активното гражданско участие на младите хора и да им даде възможност да се запознаят отблизо с процесите на местното самоуправление. В инициативата ще могат да се включат 51 млади хора на възраст между 15 и 29 години, които искат да научат повече за работата на местната власт. Желаещите да се включат могат да попълнят формуляра за кандидатстване до 15 октомври. Повече информация може да бъде намерена на имейл [email protected];

- извършена бе подготовка за провеждането на Международния конкурс "Северно сияние" /от 16 до 18 октомври в Доходното здание/ и за Световната купа по мажоретен спорт /24 октомври в Бургас/.