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За ден 23 шофьори дадоха положителен тест за алкохол, 2 - за наркотици

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Дрегер Снимка: Дима Максимова

В рамките на изминалия ден са установени общо 23 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол - 10 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 13 - с над 1,2 на 1000, един е отказал тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират двама, 5 са отказали тестване. 117268 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата за периода 2-8 октомври 2026 г. Извършен е контрол на 140977 водачи и пътници. Съставени са 36126 фиша и 2923 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни водачи. В рамките на изминалата седмица са установени общо 162 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол. от тях 79 са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, 83 - с над 1,2 на 1000, а 17 са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 35 водачи, 34 са отказали да бъдат тествани.

18101 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 21554 водачи и пътници. Съставени са 5696 фиша и 473 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори. 

Дрегер

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