Съд отказа да върне в ареста бившия шеф на ВиК-Бургас

Бившият шеф на ВиК-Бургас Цветан Мирчев се размина с решетките след като Окръжният съд остави без уважение искането на Окръжна прокуратура да замени мярката му "домашен арест" със "задържане под стража". Мотивът на държавното обвинение бе, че така влияел на свидетел по дело, за което е привлечен като обвиняем.

Обвинението е за ,участие в организирана престъпна група, действала в периода от февруари 2024 г. до 14 юли 2026 г., и ощетила водното дружество с много пари.

Според Окръжния съд обаче в случая няма установено нарушаване на изискванията на наложената мярка "домашен арест", която съгласно чл. 62, ал. 1 НПК се състои в забрана обвиняемият да напуска жилището си без разрешение на съответния орган. Съдиите не намериха предпоставки за изменението й по повод твърденията на прокуратурата, че обвиняемият е опитал да влияе на свидетел по делото да оттегли показанията си. Самото обвинение дори не е образувало досъдебно производство по случая, отбелязаха съдиите.

Решението на Окръжния съд подлежи на обжалване или протест пред Апелативен съд в 3-дневен срок.