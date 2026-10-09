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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23705975 www.24chasa.bg

Дадоха на съд ватман за смъртта на пешеходка

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Темида

Софийската градска прокуратура внесе обвинителен акт в Софийския градски съд срещу 49-годишен към момента на деянието ватман за причиняване на смърт по непредпазливост при пътнотранспортно произшествие, съобщиха от държавното обвинение.

Според доказателствата, на 9 декември 2024 г., около 10:20 ч., обвиняемият управлявал трамвайна мотриса по бул. „Мадрид“ в София, в посока от ул. „Черковна“ към ул. „Васил Друмев“. В района на кръстовището с ул. „Люлебургас“ обвиняемият нарушил правилата за движение по пътищата, като не проявил необходимото внимание и предпазливост към пресичаща пешеходка и не предприел необходимите действия за предотвратяване на произшествието. В резултат на настъпилия пътен инцидент пешеходката получила тежки травматични увреждания, вследствие на които починала същия ден в болница „Н. И. Пирогов“.

Предстои съдът да насрочи разпоредително заседание по делото.

Темида

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