Дадоха на съд ватман за смъртта на пешеходка

Софийската градска прокуратура внесе обвинителен акт в Софийския градски съд срещу 49-годишен към момента на деянието ватман за причиняване на смърт по непредпазливост при пътнотранспортно произшествие, съобщиха от държавното обвинение.

Според доказателствата, на 9 декември 2024 г., около 10:20 ч., обвиняемият управлявал трамвайна мотриса по бул. „Мадрид“ в София, в посока от ул. „Черковна“ към ул. „Васил Друмев“. В района на кръстовището с ул. „Люлебургас“ обвиняемият нарушил правилата за движение по пътищата, като не проявил необходимото внимание и предпазливост към пресичаща пешеходка и не предприел необходимите действия за предотвратяване на произшествието. В резултат на настъпилия пътен инцидент пешеходката получила тежки травматични увреждания, вследствие на които починала същия ден в болница „Н. И. Пирогов“.

Предстои съдът да насрочи разпоредително заседание по делото.