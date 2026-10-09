Ограничават движението заради мача в събота в Пловдив, променят маршрути на автобуси

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Ограничават движението в събота заради мача между "Ботев" - (Пд) и "Славия" (София) от 18 до 23 часа, съобщиха от общината.

Трафикът ще бъде спрян по следните улици и булеварди:

бул. „Източен" в участъка от кръстовище с бул. „Княгиня Мария Луиза" до кръстовище с бул. „Христо Ботев"

ул. „Богомил" в участък от кръстовище с бул. „Източен" до кръстовище с ул. „Лев Толстой"

Маршрутът на автобусни линии №9, 10 и 36 от основния вътрешноградски транспорт се променя както следва:

Линия №9

Маршрут: ИЗК ,,Марица"- ЖК "Тракия"- А12 - бул. ,,Цар Борис III Обединител" спирка №11- Tунела Юг - запад, спирка № 12 - Хотел ,,Тримонциум", спирка № 13- Пловдивски университет, ляв завой по бул. ,,Хр. Ботев" спирка № 338-срещу Военна и по утвърдения маршрут.

В обратна посока - бул. ,,Санкт Петербург" спирка № 219 - ,,Чайка фарма", ляв завой по бул. ,,Хр. Ботев" спирка № 334 - бул. ,,Хр. Ботев" № 15, спирка № 335 – Военна болница, десен завой по бул. ,,Цар Борис III Обединител" спирка № 44- Байкал, спирка № 45 - срещу хотел ,,Тримонциум и по утвърдения маршрут.

Линия №10

Маршрут: ул. „Юндола" – ЖК „Тракия"- А12 - бул. ,,Княгиня Мария Луиза" спирка № 250 - срещу ,,Малката базилика", направо по бул. ,,Княгиня Мария Луиза" спирка № 123-ТПК ,,Марица", спирка № 124 - Полиграфия, спирка № 125 –Хладилника", десен завой по бул. ,,Освобождение" спирка № 362 - магазин ,,Билла", спирка № 363 – Поделението, десен завой по бул. ,,Санкт Петербург" спирка № 217- ,,Метро'', спирка № 218- Технически университет, спирка № 219 - ,,Чайка фарма", ляв завой по бул. ,,Менделеев" спирка № 252 – Военна полиция и по утвърдения маршрут.

В обратна посока - бул. ,,Менделеев" спирка № 258 –Мотоцентър , десен завой по бул. ,,Санкт Петербург" спирка № 233 - ВСИ, спирка № 234- стадион Локомотив, спирка № 235 - Парк ,,Лаута", ляв завой по бул. ,,Освобождение" спирка № 433 – след ,,SPS" , спирка № 361 - бензиностанция ,,Шел", ляв завой по ,,Цариградско шосе" спирка № 134 – хотел „Кентрос", спирка № 135 -Траурен парк Централен 1, спирка № 136 -Траурен парк Централен 2 и по утвърдения маршрут.

Линия №36

Маршрут: Кв. ,,Изгрев" – Южен - Бул. ,,Ал. Стамболийски" - бул. ,,Цариградско шосе" спирка № 133 - Училище ,,Стоян Белинов", ляв завой по бул. ,,Освобождение" спирка № 362 - магазин ,,Билла", спирка № 363 – Поделението, десен завой по бул. ,,Санкт Петербург" спирка № 217- ,,Метро'', спирка № 218- Технически университет, спирка № 219- ,,Чайка фарма", ляв завой по бул. ,,Христо Ботев" спирка № 334- бул. ,,Хр. Ботев" № 15 и по утвърдения маршрут.

В обратна посока - бул. ,,Хр. Ботев" спирка № 338 - срещу Военна болница, ляв завой по бул. ,,Санкт Петербург" спирка № 233 - ВСИ, спирка № 234 - стадион Локомотив, спирка № 235 - Парк ,,Лаута", ляв завой по бул. ,,Освобождение" спирка № 433 – след ,,SPS" , спирка № 361 - бензиностанция ,,Шел", десен завой по бул. ,,Цариградско шосе" спирка № 126 – след бензиностанция ,,Шел" и по утвърдения маршрут.