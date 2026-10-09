14-годишен е задържаният син на убитата в Пловдив жена

На 14 г. е синът на убитата в Пловдив 45-годишна жена, научи "24 часа". Смъртта ѝ настъпила вследствие на нараняване с нож.

По неофициална информация момчето е било задържано тази сутрин и отведено с белезници. По закон непълнолетните могат да стоят в ареста до 48 часа без решение на съда, което означава, че ако прокуратурата поиска "задържане под стража", мярката за неотклонение ще се гледа през уикенда.

Както "24 часа" вече писа, убийството е станало в малките часове на днешния ден в нова кооперация на ул. "Брезовска" в кв. "Кършияка". Само 3-4 апартамента в сградата са обитаеми и съседите не се познават. "Полицията нищо не ни казва, почти не дават достъп до сградата, защото се водило следствие. Даже не знаехме, че е станало убийство", разказа живеещият на последния етаж Христо Христов.

В района от сутринта има засилено полицейско присъствие, прокурори и психолози. Съдебният лекар си тръгна около 15 ч. Викове: "Защо го направи, бе, дете, защо", периодично се чуваха от паркинга на сградата, от млада жена. Предполага се, че е дъщерята на убитата.

"Служители от областната дирекция на МВР предприемат действия за изясняване на всички факти и обстоятелства около извършено тежко криминално престъпление в Пловдив. Днес е подаден сигнал за открита мъртва 45-годишна жена на адрес в район „Северен". Според първоначалните данни смъртта е причинена умишлено. Разследването се води под наблюдение на Окръжна прокуратура – Пловдив", гласи официалната информация от МВР. На този етап нито полицията, нито прокуратурата разкриват повече, не потвърждават и дали има задържан.

Това е поредното жестоко убийство в Пловдив. На 4 август 37-годишният Георги Кузев от Кричим загуби живота си след побой на Младежкия хълм. Обвинени за смъртта му бяха група тийнейджъри. На 30 септември пък известният бизнесмен Илиян Филипов беше разстрелян пред жилището, в което живее бременната му приятелка.