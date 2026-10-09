Столична община засажда над 7000 бора край Банкя

Столичната община започва есенното издание на кампанията „Новата гора на София" в землището на Банкя, където предстои да бъдат засадени над 7000 фиданки черен бор. Откриването е на 23 октомври от 11 ч., а в залесяването могат да се включат доброволци през няколко поредни уикенда до 29 ноември, съобщиха от общината.

Теренът се намира над квартал „Михайлово", близо до Дивотинския манастир. За удобство на участниците ще бъде разкрита временна автобусна линия № 40, която ще се движи от спирка „Автостанция Банкя" до мястото за залесяване.

Проектът предвижда дългосрочно залесяване на близо 189 декара с общо над 47 000 фиданки. През пролетта се проведе първата залесителна кампания в района, в която се включиха над 1000 доброволци. Те засадиха над 7000 фиданки на площ от 30 декара. Посадъчният материал беше дарен от „СОФ Кънект" – един от стратегическите партньори по Климатичния договор на София.

През есенния сезон инициативата продължава в партньорство с район „Банкя" и с подкрепата на „СОФ Кънект". На разположение на доброволците ще бъдат над 7000 фиданки от вида черен бор (Pinus nigra), подбрани специално заради високата им устойчивост, подходяща за трудния терен.

Желаещите да участват могат да се включат в акциите в периода от 24 октомври до 29 ноември 2026 г. в часовия диапазон от 10 до 16 ч. Изключение е 25 октомври, когато няма да се провеждат залесителни дейности заради изборите за президент на България.

Началният час на откриването на 23 октомври е 11 ч., а през останалите дни доброволците могат да започват работа от 10 ч. На място ще бъдат осигурени фиданките и необходимите инструменти за засаждане. Организаторите разчитат изцяло на доброволци за извършването на залесителните дейности.

Възможно е да се организират акции и през делничните дни, ако има предварителна уговорка за групи доброволци. Желаещите трябва да изпратят информация за предпочитаната дата, часовия диапазон и броя на участниците на адресите [email protected] и [email protected].

„Новата гора на София" се провежда за десета поредна година. Целта на проекта е непригодни земеделски земи да бъдат превърнати в горски територии, да се създават зелени пояси около града, да се ограничава замърсяването и гражданите да бъдат активно привлечени към природозащитни инициативи.

Досега в рамките на кампанията са засадени над 197 000 фиданки в столичния квартал „Суходол", село Негован, село Бусманци и град Банкя. Новите гори постепенно оформят зелени пространства около София.

Очаква се насажденията от черен бор край Банкя да допринесат за запазването на характерните особености на въздуха в курортния град. Боровите насаждения отделят фитонциди и допринасят за наличието на отрицателни йони, посочват от общината.

Инициативата цели да превърне терените край Банкя в нов зелен пояс, който да подобри природната среда и да се превърне в своеобразен „бял дроб" за града и София.