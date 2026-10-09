Учител: Думата "телеграма" я няма от години в учебниците на малките ученици

Дияна РАЙНОВА

В Световния ден на пощите – 9 октомври, ученици от училища в Добрич посетиха централния клон в града на Областната пощенска станция. „По този повод тази година се включихме в иницативата „Писмо пътува из България" на училище от град Перник. Тя е подкрепена от 500 училища в страната. От Добрич се включиха частното училище „Мария Монтесори" и средно училище „П.Р.Славейков". Запознаваме ги на място с пътя на писмото – поставянето на марка, пощенско клеймо, пускането му в кутията за изпращане", каза Данаил Енев, специалист в Областната пощенска станция.

На специално подготвен кът учениците можеха сами да си „ударят" пощенското клеймо", което предизвика огромен интерес у тях. Старателно прибираха плика с клеймото си в раниците си. Някои се ядосваха, че са обърнали печата. Пощенската централа с шайба и пишещата машина им изглеждаха екзотични, но, въпреки това, се опитаха да набират номер или да си пишат името на машината. Служителка специално им разказа за „пътя" в историята на писмото и пощенската марка.

„Определено с годините намалява изпращането на писма, но още ги има. Хиляди са писмата, които се пускат в пощата в Добрич и за страната, и за чужбина. Сега най-често като писма се изпраща служебна кореспонденция. Частната кореспонденция е по-малко като обем. Пощата компенсира с предлагането на куриерски услуги, които са предпочитани", обясни Енев."Пращането на телеграми, много предпочитано за празници и за бързи известия преди години, се видоизмени в телепоща. Използват се факсапарати за пращане съобщенията. Прави впечатление, че тази услуга е много ползвана от юристи", каза още специалистът.„В учебниците по български език в началния курс поне от десетина година думата „телеграма" я няма", каза класната на пети „б" клас в училище „П.Р.Славейков" Мирела Велева, които бяха на посещение в пощенския клон.