ЦИК: Над 2400 избирателни секции у нас ще имат по две машини за гласуване

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В 2434 избирателни секции с над 780 избиратели да бъде предоставена втора машина за гласуване на предстоящите избори за президент и вицепрезидент на 25 октомври, решиха от Централната избирателна комисия (ЦИК) на редовното си заседание. В общо 9311 секции в страната вотът ще се осъществява чрез машина.

Извън страната избирателните секции с машинно гласуване ще бъдат 242, в 38 от тях ще бъде предоставена втора машина, пише БТА.

На 25 септември говорителят на ЦИК Стоянка Балова увери, че всички 12 800 машини ще бъдат в изправност на тези избори.