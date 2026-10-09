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https://www.24chasa.bg/index.php/bulgaria/article/23706549 www.24chasa.bg

ЦИК: Над 2400 избирателни секции у нас ще имат по две машини за гласуване

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ЦИК КАДЪР: Фейсбук

В 2434 избирателни секции с над 780 избиратели да бъде предоставена втора машина за гласуване на предстоящите избори за президент и вицепрезидент на 25 октомври, решиха от Централната избирателна комисия (ЦИК) на редовното си заседание. В общо 9311 секции в страната вотът ще се осъществява чрез машина.

Извън страната избирателните секции с машинно гласуване ще бъдат 242, в 38 от тях ще бъде предоставена втора машина, пише БТА. 

На 25 септември говорителят на ЦИК Стоянка Балова увери, че всички 12 800 машини ще бъдат в изправност на тези избори.

ЦИК КАДЪР: Фейсбук

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