Радев: Няма как да имаме категорични твърдения, след като не бяха открити останки от дроновете

Крайно време е да се даде път на пълния потенциал на дипломацията и да се използват всички възможни канали за комуникация и диалог, това правим в момента, коментира Радев срещата си с шефа на кабинета на Зеленски Кирило Буданов

До момента чух всякакви хипотези, много от тях базирани на логични предположения, но не съм видял нито едно доказателство. Не е ясен до този момент произходът на дроновете. Искам да поздравя нашите военни за смелостта и изключително високия професионализъм, затова че днес бяха на борда на кораба, направиха щателен оглед именно да се търсят останки от дронове. Към момента не са открити такива и не можем да ви кажем никакви категорични твърдения.

Това заяви премиерът Румен Радев относно произхода на дроновете, атакували корабите "Алфа Ватан" и "Ейбъл" в извънредната икономическа зона на България в 3 часа през нощта на 6 октомври. "Алфа Ватан" е потънал на 2000 м под водата след атаката, а извършен от военни от Военновъздушните сили оглед на борда на "Ейбъл" показа, че корабът е изцяло обгорен. Не бяха открити и останки от атакувалите дронове, категорични бяха двамата участници в акцията.

"Има логически предпоставки, които да сочат към една страна, но нямаме никакви доказателства, за да го направим с категоричност", повтори Радев отново. След заседанието на КСНС в сряда той каза, че е логично дроновете да са били руски, но не желае да работи с хипотези, когато става въпрос за националната сигурност.

Двама военни от 24-та авиобаза "Крумово" са направили оглед на кораба, на който след атаката с дронове в 3 часа през нощта на 6 октомври, пламна пожар. Това е корабът, чийто екипаж бе спасен от Военноморските ни сили, а двамата най-силно пострадали бяха откарани за лечение във Военномедицинска академия - Варна. По време на огледа те не са открили останки от дронове, което значи, че все още остава неясно откъде е дошла атаката в изключителната икономическа зона на България.

"Над 30 минути двамата бяха на борда на кораба. Имаме снимков материал от външния оглед - корабът е силно обгорен и не са открити останки от дронове на борда му", съобщи зам.-командирът на "Крумово" подп. Пламен Дончев.

Премиерът коментира и срещата си с Кирило Буданов - шефа на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски: Тази среща, както обявиха от МС, е по молба на госта.

"Ясно е, че усилията за възстановяване на мира в Украйна заслужават нашата подкрепа, и прекратяването на военните действия е от изключителен интерес не само за воюващите страни, а и за всички нас в Европа, защото ние продължаваме да плащаме висока икономическа и социална цена. Крайно време е да се даде път на пълния потенциал на дипломацията и да се използват всички възможни канали за комуникация и диалог, това правим в момента", каза още премиерът.

Кирило Буданов се е срещнал с Радев на 8 октомври по време на посещението си у нас. Това съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

По молба на Буданов, посещението му е било при пълна конфиденциалност поради мерки за сигурност. Той е споделил с българския министър-председател вижданията на Украйна за постигане на мирно решение на войната с Русия.

За посещението му в страната ни първоначално се появиха слухове в интернет, а днес бившият вътрешен министър Цветан Цветанов публикува своя обща снимка с Буданов. Преговарящи от Украйна са в САЩ за разговори днес и утре. Това съобщи в четвъртък Володимир Зеленски. Кирило Будано е част от преговорния екип.