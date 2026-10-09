Шофьор загина, след като се вряза в ограда на къща в Бургас

Тежка катастрофа на пътя между бургаския квартал „Ветрен" и Минерални бани отне живота на шофьор. Инцидентът е станал малко преди обяд, когато микробус е напуснал пътното платно и се е забил в бетонно-металната ограда на жилищен имот, спирайки непосредствено до гаража на къщата.

Ударът е бил изключително силен – предницата на микробуса е напълно смачкана, а по оградата има сериозни щети, съобщава БГНЕС. На мястото незабавно са пристигнали екипи на полицията, Спешна помощ и пожарната. Причините за произшествието все още се изясняват.