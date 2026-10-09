Кандидатът за президент: Не е честно спрямо избирателите, когато БНТ фаворизира уж независими кандидати, зад които всъщност се крият партии

Иван Христанов няма да влезе тази вечер в студиото на „Панорама“. Отказът му е съзнателен политически акт срещу начина, по който БНТ разделя вариантите за участие на кандидатите за президент според това дали зад тях стои парламентарно представена партия.

„Несправедливо е независимите кандидати, издигнати от инициативен комитет, за каквито се представят много от основните участници, да бъдат фаворизирани с добавянето на критерия партийна подкрепа. Излиза, че тези кандидати и в случая, БНТ, подвеждат избирателите умишлено и целенасочено“, заяви той.

В официално писмо до генералния директор на БНТ, с копие до СЕМ и ЦИК, инициативният комитет на Христанов поставя въпроса защо кандидати за една и съща пряко избирана длъжност получават различен достъп до обществената телевизия според партийния гръб зад тях. Правилата на БНТ предвиждат финалната дискусия на 23 октомври само за кандидатури, издигнати или подкрепени от парламентарно представени партии и коалиции. Независимите кандидати без такава подкрепа ще се явят на екрана отделно.

Това е точката, по която Христанов отказва да мълчи. „Отказвам да участвам в „Панорама“, защото не приемам държава, в която близостта до властта отваря врати. Това са привилегии, удобно превърнати в услуга за парламентарните партии. Спорът не е за една телевизионна покана. Въпросът е много по-голям: може ли партийната подкрепа да се превръща в предимство при достъпа до ключови формати на обществената телевизия. Така ли се защитава общественият интерес? - пита кандидатът“.

Самата изборна рамка изисква обществените медии да отчитат „равнопоставеността и значимостта“ на кандидатите. Именно затова Христанов настоява БНТ да обясни как прилага този принцип към реалната картина в хода на кампанията, а не механично към предварително партийно разпределение.

„Точно срещу този модел е моята кампания – срещу държава, която за едни е майка, а за други мащеха. Срещу политическия гръб, който се превръща в предимство. Срещу кандидатите на парламентарното статукво, които приемат тази привилегия и я използват. Когато се възползваш от подобни облаги, носиш политическа отговорност за системата, която ги произвежда“, заяви Христанов. „Зная, че ще понеса щета. Отказвам се от една от малкото възможности да бъда в ефира на БНТ. Но ако приема несправедливото правило само защото този път ми дават място в едно студио, ставам част от същия модел. Предпочитам да си платя за честността, но да мога да гледам хората в очите.“

До БНТ вече е отправено конкретно искане: да направи актуална преценка за участието на Христанов във финалната дискусия на 23 октомври, да обясни как отчита значимостта на кандидатурата и какви организационни решения е разгледала.

Христанов разделя журналистите от институционалния проблем: „Не поставям под съмнение ролята на БНТ, БНР и БТА или добронамереността на журналистите там. Знам под какъв натиск могат да бъдат поставени обществените медии от властта и отказвам да приема това за нормално.“ И завършва: „Искам еднакви правила за всички български граждани. Един стандарт за всички кандидати. Без значение коя партия стои зад теб и дали изобщо стои партия. Това е справедливостта, която държавата дължи на гражданите. Така е честно пред избирателите.“