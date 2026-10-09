61 новоприети курсанти от 80-ия випуск на ВВВУ „Георги Бенковски" положиха военна клетва

Общо 61 новоприети курсанти от 80-ия випуск на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски" положиха тържествено своята военна клетва днес в района на училището в Долна Митрополия. Тържественият ритуал бе уважен от заместник-министъра на отбраната Любомир Монов, началника на ВВВУ бригаден генерал Юлиян Радойски, заместник-началника на отбраната генерал-лейтенант Красимир Кънев и командира на Военновъздушните сили ген. Николай Русев, както и от командири на военни формирования и представители на местната и държавната власт, съобщиха от военното министерство.

В приветствието си от името на министъра на отбраната заместник-министър Любомир Монов подчерта, че клетвата е личен ангажимент към България, Конституцията, българското знаме и хората, които разчитат на бъдещите офицери. Той отбеляза важния принос на всички специалисти във ВВС — от пилотите и инженерите до експертите по логистика, комуникации и управление на въздушното движение — и призова курсантите да измерват значимостта на професията си не само по прекараното във въздуха време, а по носената отговорност.

Бъдещите офицери ще се обучават в десет специализации, обхващащи пилотирането на самолет и вертолет, ръководенето на полети, авиационното въоръжение, радиоелектронното, комуникационното и електроприборното оборудване, поддръжката на летателни апарати и двигатели, логистиката и системите за въздушно наблюдение и контрол.

В рамките на събитието бяха представени, открити и осветени два новопридобити самолета „Cessna 172S Skyhawk" със съвременни навигационни системи. Те са осигурени по програма за индустриално сътрудничество и са предназначени за първоначалната летателна подготовка на пилотите. В същия ден бе открита и нова музейна експозиция на ВВВУ, проследяваща историята и традициите на училището, както и развитието на българската военна авиация.