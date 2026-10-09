Фестивал на народната кухня и Алея на книгата събират мало и голямо в Монтана

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XV-ото издание на кулинарния фестивал „Бабина душица" в Монтана ще се превърне в празник на литературата, вкусовете и традициите и ще премине под наслов "Нишката на поколенията". Фестивалът е тази събота на площад „Жеравица", под егидата на Областна администрация Монтана, съобщи заместник областният управител Зорница Михайлова:

„На един площад ще се срещнем държавността, духовността, културата и хората."

В 9 часа ще започне приготвянето на различни гозби, традиционни за региона от местни писатели. На празника ще гостува пътуваща изложба „Ритуални хлябове" от Копривщица и библиобус на библиотеката във Видин. В 10 часа отваря „Алея на книгата" на Съюза на младите писатели, в която ще участват над 30 автора от страната. В 11 часа председателят на Народното събрание Михаела Доцова ще открие официално „Нишката на поколенията".

„Всеки, който прекрачи прага на този празник, да усети, че принадлежи към нещо по-голямо – към общата ни история, към нашата памет и към България, уверява Зорница Михайлова."

На фестивала в Монтана в събота са поканени Видинският митрополит Пахомий, заместник министърът на културата, областните управители на Видин и Враца, и народни представители от Северозапада.

Мястото е на площад „Жеравица", около Паметника " Септемврийското въстание 1923 г", за Нишката на поколенията.

Книги, писатели, вкусни български гозби, музика, танци и много изненади! Храни ще има и за ума, душата и тялото.

За настроението ще се погрижат Танцов ансамбъл „Канатица" и Младежката Гушанска духова музика !

Очаква ни и впечатляващото представяне „Красотата на българската народна носия", с участието на представители от всички общини в област Монтана!

Организатори са областна администрация -Монтана, фестивал на народната кухня „Бабина душица и Ели Лозанова и Съюзът на младите писатели. Майстор- готвачът Ели Лозанова ще приготви казан с пилешка чорба и ще раздаде 300 порции. От Враца ще пристигнат Дедо Скръц, Цветан Веселски, Ванюш Трудевски, а от Видин библиобусът. Присъстващите могат да очакват и ястия по рецепти от романи, разкри Ели Лозанова.