Петима ранени при катастрофа в Кресненското дефиле, идва медицински хеликоптер

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Петима души са ранени при катастрофа в Кресненското дефиле. Тежкият пътен инцидент е станал около 17 ч. между Симитли и Кресна и е затворен в двете посоки главен път Е-79. Ударили са се два леки автомобила.

Очаква се медицински хеликоптер за пристигне на мястото и транспортира най-сериозно пострадалите. В едната кола има затиснато дете. На място са екипи на полицията, пожарната и спешна медицинска помощ.

Образували са се километрични колони от авомобили в двете посоки. Километрични колони от автомобили заради катастрофа в Кресненското дефиле. СНИМКИ: Фейсбук Тодор Гюрев

От АПИ съобщиха, че е въведен обходен маршрут: пътен възел "Симитли" - път II-19 Симитли - Гоце Делчев - път III-198 Гоце Делчев - проход "Попови ливади" - Марино поле и обратно.