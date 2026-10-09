Кошер: “Альоша може, Изида - не?!” Как бранят статуята във Видин

В мрежата възмутени спорят с други, които контрират с Темида в съдилищата

Древноегипетската богиня Изида във Видин предизвика бурни спорове в социалните мрежи, след като местната митрополия поиска премахването ѝ.

Монументът “Скулптура на светлината” бе открит на 3 октомври по инициатива на сдружение “Бъдин”. Видинският митрополит Пахомий обаче определи поставянето на езически символ в центъра на града като несъвместимо с християнската традиция и призова общинските власти да го отстранят. От общината отговориха, че скулптурата е поставена законно. Премахнаха единствено поставената до нея пояснителна плоча.

Четете Библията и ще разберете защо трябва да се премахне скулптурата, категоричен е Илия Илиев във фейсбук. На подобно мнение е и Христо Божков. Много жалко докъде сме стигнали - езически богини да са ни символ на любовта, светлината и мъдростта, като имаме православната вяра, светиите, свързани с нашата история, които на дело са ни просветили, коментира той.

Други обаче не виждат нищо нередно в поставянето на скулптурата и дори иронизират искането за нейното премахване. Дайте да затворим и всички музеи и галерии, защото представят различни епохи от историята на човечеството?! Да съберем и подписка за връщане на инквизицията!?, пише Десислава Паунова.

Някой да съобщи на този човек, че годината не е 1226 и подобни искания са нелепи, добавя Тереза Велева. Според нея духовниците са свободни да укрепват християнската вяра, но не и да настояват за премахване на произведения на изкуството. България все още е светска държава, не православна джамахирия, допълва тя.

Още по-остър е Евгени Иванов, който смята, че църквата като институция отдавна е надживяла историческото си време.

Николай Йотов пък коментира, че владиката може да изрази мнение, но не може да взeма решения за проблеми, за които са отговорни светските власти.

Димитър Панев също защитава правото на различни културни и религиозни символи да присъстват в общественото пространство. Българската история не е само православна! Не всички българи са вярващи, а паметниците са на всички българи, не само на вярващите, обяснява той.

На Альоша може, на Ленин може, на Димитров може, на Левски може, на Изида не може... Ами тя Изида никого не е убила, само на убийци ли трябва да се вдигат паметници?, пита потребител с името Bo DK.

Стоян Досев пък насочва вниманието към статуята на София в столицата, която според него също противоречи на християнските ценности.

Петя Кунторова пък пита: Ако това е против християнската религия, не се ли отнася същото за статуята и изображението на гръцката езическа богиня Темида във всяка наша съдебна сграда?.