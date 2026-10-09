Задържаха в Хасково 43-годишен от Шри Ланка, издирван от Интерпол заради убийство

43-годишен мъж от Шри Ланка бе задържан за срок до 40 дни. Той е издирван от Интерпол за екстрадация във връзка със случай на убийство, съобщиха от хасковския окръжен съд, взел решението.

Мъжът е настанен в Специалния дом за временно настаняване на чужденци в Любимец на 1 октомври тази година. Истинската му самоличност е установена чрез лицево разпознаване от полицията.

Заповедта за издирването му е издадена на 9 август 2023 г. от Магистратския съд в Матара, Шри Ланка, във връзка с разследване за убийство. Според данните мъжът е подпомагал и подбуждал за стрелба с незаконно оръжие, като максималното предвидено наказание за деянието е доживотен затвор. Той е издирван и във връзка с друг случай от 2022 г., свързан с незаконен внос, трафик и притежание на хероин. И двете деяния са престъпления и по българското законодателство.

Съдът приема, че искането на Окръжната прокуратура в Хасково за временно задържане е основателно. Според магистратите има обосновано предположение, че мъжът е съпричастен към престъплението, както и опасност да се укрие или да извърши друго престъпление.

В мотивите си съдът посочва, че повдигнатите обвинения сочат към организирана престъпна група с разнообразна дейност, което е и предпоставка за висока степен на обществена опасност. Магистратите отчитат също, че мъжът е напуснал родината си и е пристигнал в България, както и че няма документи и установени връзки с лица или институции в страната.

Мярката е взета, за да се гарантира явяването му пред съда в същинското производство по предаването му на властите в Шри Ланка.

Определението подлежи на обжалване и протест пред Апелативния съд в Пловдив в 3-дневен срок от постановяването му.

Последният подобен случай в Окръжния съд в Хасково е от 28 август тази година, когато магистратите постановиха временно задържане за срок до 40 дни на 34-годишен украински гражданин, издирван от Интерпол за измама и престъпления, свързани с организирана престъпна група.