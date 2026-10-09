ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЦСКА продаде 9000 билета за "Монако"

Времето София 22° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/bulgaria/article/23707311 www.24chasa.bg

НАП затваря за месец бар в центъра на София след окончателно решение на съда

4320
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
НАП затваря за месец бар в центъра на София след окончателно решение на съда (снимката е илюстративна)

Върховният административен съд (ВАС) потвърди окончателно наложената от Националната агенция за приходите (НАП) мярка „запечатване на обект" за срок от 30 дни на бар, намиращ се в центъра на София.

Мотивът за строгата санкция е системно неиздаване на фискални бонове, като това е поредното подобно нарушение, регистрирано от служителите на Главна дирекция „Фискален контрол" в рамките на една година. Решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване, което означава, че заведението спира работа за следващия един месец, съобщават от НАП. 

Междувременно от запечатване е застрашен и друг нощен обект в столицата. В края на септември фискални инспектори от НАП са установили поредица от опити за заобикаляне на данъчното законодателство. При направени три контролни покупки от „таен клиент", два пъти не му е била издадена касова бележка. При последвалата проверка инспекторите са открили и разминаване между наличните средства в касата и маркираните суми на фискалното устройство. За двете констатирани нарушения са съставени съответните актове.

От приходната агенция напомнят, че гражданите могат активно да упражняват контрол върху отчитането на приходите от търговците. Това става чрез мобилното приложение NRA Mobile, което позволява сканиране на QR кода върху касовите бележки. Приложението е достъпно за изтегляне в App Store за устройства с iOS и в Google Play.

Сигнали за неиздадени касови бележки, фалшиви платежни документи, документи с липсващи задължителни реквизити, както и за други данъчни и осигурителни нарушения, могат да се подават на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700 или на имейл адрес: [email protected].

НАП затваря за месец бар в центъра на София след окончателно решение на съда (снимката е илюстративна)

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини