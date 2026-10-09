НАП затваря за месец бар в центъра на София след окончателно решение на съда

Върховният административен съд (ВАС) потвърди окончателно наложената от Националната агенция за приходите (НАП) мярка „запечатване на обект" за срок от 30 дни на бар, намиращ се в центъра на София.

Мотивът за строгата санкция е системно неиздаване на фискални бонове, като това е поредното подобно нарушение, регистрирано от служителите на Главна дирекция „Фискален контрол" в рамките на една година. Решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване, което означава, че заведението спира работа за следващия един месец, съобщават от НАП.

Междувременно от запечатване е застрашен и друг нощен обект в столицата. В края на септември фискални инспектори от НАП са установили поредица от опити за заобикаляне на данъчното законодателство. При направени три контролни покупки от „таен клиент", два пъти не му е била издадена касова бележка. При последвалата проверка инспекторите са открили и разминаване между наличните средства в касата и маркираните суми на фискалното устройство. За двете констатирани нарушения са съставени съответните актове.

От приходната агенция напомнят, че гражданите могат активно да упражняват контрол върху отчитането на приходите от търговците. Това става чрез мобилното приложение NRA Mobile, което позволява сканиране на QR кода върху касовите бележки. Приложението е достъпно за изтегляне в App Store за устройства с iOS и в Google Play.

Сигнали за неиздадени касови бележки, фалшиви платежни документи, документи с липсващи задължителни реквизити, както и за други данъчни и осигурителни нарушения, могат да се подават на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700 или на имейл адрес: [email protected].