ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЦСКА продаде 9000 билета за "Монако"

Времето София 22° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23707312 www.24chasa.bg

14-годишният, задържан за убийството на майка си, дошъл в Пловдив, за да учи

24 часа Пловдив онлайн

5868
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Много полиция имаше пред жилищната кооперация в "Кършияка" Снимка: Никола Михайлов

Отзивите за ученика в Министерството на образованието били положителни

14-годишното момче, арестувано за убийството на майка си в пловдивския район "Северен", се преместило със семейството си в Града на тепетата, след като го приели да учи в ново училище. Официално се води адресно регистрирано в друго населено място, съобщиха от МВР. 

Както "24 часа" вече писа, в кооперацията са заети едва 2-3 апартамента. Според комшии майката и синът дошли от Стара Загора. По-рано от прокуратурата посочиха, че според първоначалните данни причините за убийството са от битов характер.

"От справка в Министерството на социалната политика спрямо него не се е налагала намеса до момента. Отзивите за ученика от Министерството на образованието са положителни, не е имало индикации за девиантно поведение", казаха още от полицията.

Местопроизшествието е запазено, а при първоначалния оглед в присъствие и на медицински екип са открити следи от насилие. По неофициална информация жената е убита с нож, а по тялото ѝ имало множество прободни рани.

Много полиция имаше пред жилищната кооперация в "Кършияка"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини