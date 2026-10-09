14-годишният, задържан за убийството на майка си, дошъл в Пловдив, за да учи

Отзивите за ученика в Министерството на образованието били положителни

14-годишното момче, арестувано за убийството на майка си в пловдивския район "Северен", се преместило със семейството си в Града на тепетата, след като го приели да учи в ново училище. Официално се води адресно регистрирано в друго населено място, съобщиха от МВР.

Както "24 часа" вече писа, в кооперацията са заети едва 2-3 апартамента. Според комшии майката и синът дошли от Стара Загора. По-рано от прокуратурата посочиха, че според първоначалните данни причините за убийството са от битов характер.

"От справка в Министерството на социалната политика спрямо него не се е налагала намеса до момента. Отзивите за ученика от Министерството на образованието са положителни, не е имало индикации за девиантно поведение", казаха още от полицията.

Местопроизшествието е запазено, а при първоначалния оглед в присъствие и на медицински екип са открити следи от насилие. По неофициална информация жената е убита с нож, а по тялото ѝ имало множество прободни рани.