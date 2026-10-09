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Денят след изборите ще бъде неучебен, но присъствен ден за учениците в страната

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СНИМКА: МОН

26 октомври е обявен за неучебен, но присъствен ден за всички ученици, съгласно заповед на министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев.

Решението за деня след изборите за президент и вицепрезидент на Република България се налага поради необходимото технологично време за почистване и подготовка на класните стаи за възстановяване на нормалния учебен процес, съобщиха от пресцентъра на МОН. 

За да не се налага родителите да променят работните си ангажименти или да търсят алтернативни варианти за грижа за децата си, в училищата ще бъде създадена организация за занимания на място. Учителите ще преструктурират учебното съдържание по съответните предмети за този ден, така че да няма изоставане в обучителния процес, посочват от ведомството. 

СНИМКА: МОН

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