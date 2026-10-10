Арестуваната проф. Мариела Генева-Попова давана за пример пред шефове на клиники в Пловдив как се правят пари

Въпреки разследването тя продължава да заема длъжността декан на Медицинския факултет в МУ - Пловдив

Напориста, нахакана и със самочувствие. Така пловдивски лекари описват проф. Мариела Генева-Попова, декан на Медицинския факултет и шеф на Клиниката по ревматология към УМБАЛ "Св. Георги". Тя е била давана за пример пред шефове на други клиники как трябва да се печелят пари.

На 5 октомври професорката и още 9-има медици бяха шумно арестувани за източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации.

Като ръководител на клиниката проф. Генева била моторът на схемата

Прокуратурата обяви, че организираната престъпна група е действала от 2021 г. За около 3 г. тази клиника, в която болничните легла са едва 49, е отчела близо 24 хил. хоспитализации. За тях касата е платила около 12 млн. евро. А предполагаемите щети се оценяват на 3,06 млн. евро.

Разкритията втрещиха и лекари, и пациенти, и граждани, тъй като здрави хора са давали кръв и урина, за да бъдат изписвани болните, които се нуждаели от още лечение. Но леглата били нужни, за да се запълват с нови пациенти и от тях да се "дърпат" клинични пътеки.

"Аз съм една от тези. Записаха ме като лежащо болна и ме пуснаха да си вървя вкъщи. На 5-ия ден ми казаха да се появя, за да ме изпишат", обясни пред "24 часа" Пенка Маринова от Карлово, която е с ревматоиден артрит. Потресена е, че на пациентите се гледа като на стока.

"Фиктивните хоспитализации са много сериозен проблем, с който аз не съм се справила. Четейки думите на младите ми колеги, те считат, че аз съм индикаторът да се правят такива.

Отказвам да коментирам това и ще говоря на по-късен етап",

заяви пред Пловдивския окръжен съд проф. Генева-Попова, преди да я отведат за постоянно в килията. Някои определиха думите като цинични. Други смятат, че вероятно е правила тези нередности под нечие покровителство. Всичко ще се разбере при евентуален съдебен процес. Медицинската гилдия в Пловдив е, меко казано, възмутена след разкритията.

"Унизи болницата и университета, а също и колегите си", коментира инфекционистът проф. Йорданка Стоилова, която дълги години е работила с бащата на Мариела Генева проф. Генчо Генев, вече покойник. И тази жена подготвя бъдещи лекари, недоумяват пловдивчани, визирайки длъжността й на декан.

Професионалната биография на проф. Генева е впечатляваща. Тя е с 3 специалности - инфекциозни болести, вътрешни и ревматология. Избрана е за професор през 2022 г. Преди това е завършила престижната за времето си немска гимназия в Пазарджик, а след това медицина в Пловдив.

"Беше добра студентка, а баща й - умен човек и ръководител на Клиниката по инфекциозни болести в Пловдив от 1993 до 1995 г. Майка беше много добра жена", посочва проф. Стоилова, която не крие разочарованието си след разкритията за деканката. В годините, когато баща й ръководел Клиниката по инфекциозни болести, младата д-р Генева постъпила на работа при него - очебийна практика от десетилетия за Медицинския университет в Пловдив, където нерядко щафетата се предава от родители на деца. По този повод лекари се шегуват, че би трябвало

другото име на вуза да е "Мама, татко и аз"

В "бащината" клиника Генева защитава дисертация "Остър вирусен хепатит В" и получава докторска научна степен. Придобива и специалност "Инфекционист". След оттеглянето на родителя от ръководния пост дъщерята не остава в клиниката.

Пренасочва се към вътрешните болести и защитава такава специалност. В този период се омъжва за д-р Димитър Попов от Пазарджик и с него работят години в тамошна частна болница като интернисти.

През 2011 г. Генева завършва магистратура по здравен мениджмънт, а по-късно придобива и квалификация "Приложна психология и психотерапия". От 2014 г. е доцент.

Може ли да зачеркне такава блестяща кариера,

разсъждават след разкритията по-възрастни лекари, които познават семейството.

Повечето твърдят, че тя е добър специалист. "Имаше диференциално диагностично мислене и това я отличаваше", допълват те.

По време на пандемията, когато Инфекциозната клиника в Пловдив преливала от пациенти и не можела да ги поеме, тогавашната доц. Мариела Генева решила да се включи. Но как? Започнала да прибира част от заразените с ковид в своята клиника. Вземала обаче най-леките случаи. Държала ги по ден-два-три и ги изписвала, за да дръпне средствата от пътеките за ковид.

Колеги, вие не знаете как да печелите, подмятала тя

на инфекционисти, които се борили с тежките случаи и парите по пътеките често не можели да покрият скъпото лечение. Красимира Данаилова от Мадан казва, че от 16-17 г. е пациент на Клиниката по ревматология и никога не са я лекували фиктивно. СНИМКА: АВТОРЪТ

Със съпруга си, дъщеря си, която също е лекар, и зет си Генева създава частен медицински център близо до самия университет на ул. "Младост". От него са издадени 5 хил. направления за хоспитализации. Зетят на Генева Адриан Белов въвеждал направленията със задна дата. След това издавал нови за прием в болница.

По този начин се генерирал приход за частния медицински център, твърди прокуратурата. Отделно проф. Генева мачкала лекари, които не желаели да влизат в схемата й. На тях отреждала по 1500 евро месечно, а другите, които били комбина с нея, получавали по 6-7 хил. евро според държавното обвинение. Нейната актуална заплата се движела между 13 и 15 хил. евро.

"Нямам думи от това, което чуваме. Оплела е в схемата цялото си семейство. За какво се извиняваш? За това, че си прибрала милиони", недоумява проф. Стоилова. Медици от други специалности, които са имали допир с Генева, са категорични, че е демонстрирала високо самочувствие. Те не изключват тя да е била покровителствана на по-високо ниво.

"По време на пандемията, когато се събирахме на щабове, нейната дума се чуваше много. Давали са ни я за пример как клиниката, ръководена от нея, печели", посочват лекари. Когато дошло време за избор на декан на Медицинския факултет през 2023 г., Мариела Генева била фаворит. "Беше много мила.

Изказванията й изобилстваха с цитати на поети, които звучаха хуманно, и хората я избраха,

казват очевидци. В момента тя продължава да заема същата ръководна длъжност в Медицинския университет. От вуза обясниха, че ректорът не намира правно основание да я освободи, защото няма влязла в сила присъда. А и длъжността е изборна. Докато е в ареста, временно за декан е назначен съдебният медик проф. Павел Тимонов. Но в лекарските среди се говори, че той е близък до семейството на проф. Генева.

"Нейният баща проф. Генчо Генев го отгледа на ръце едва ли не. Всичко е навързано по някакъв механизъм", мълвят хора в бели престилки.

Има обаче и такива, за които проф. Генева е отдаден на професията си лекар. "През пролетта майка ми имаше ревматоидни проблеми и ме насочиха към клиниката.

Приеха я и когато състоянието се подобри, започнах да се моля да я изпишат по-рано. Проф. Генева каза, че това не е възможно. Другата жена в стаята също искаше да си тръгне, но не позволиха. Затова съм толкова учудена от твърденията, че в клиниката са изписвали недолекувани пациенти, за да приемат други", разказа пред "24 часа" адвокат Росица Драгинова. В края на септември тя завела майка си на контролен преглед без направление и Драгинова настояла да плати, но проф. Мариела Генева категорично отказала.

С добри думи за Клиниката по ревматология е и 64-годишната Красимира Данаилова от Мадан, която "24 часа" завари на 7 октомври да лежи там. "От 16-17 г. идвам и всеки път ме държат по 5-7 дни. Помагат ми. Сега ме лекува д-р Соколов", казва жената.

По-възрастни медици смятат, че Генева трябва да бъде освободена. "Мъчно ми е за нея, но това, което е направила, е недопустимо", казва проф. Йорданка Стоилова.

Да не бързаме да я съдим, посочват обаче юристи. И дават пример, че често обвиненията на прокуратурата са гръмки, но когато делото влезе в съдебна фаза, нещата не изглеждат, каквито са били представени първоначално.