Аз вярвам в способностите на българина. Държавата трябва да му позволи да покаже на какво е способен

Това обяви кандидатът за президент Ивайло Симеонов по време на уникална гражданска дискусия, в която политици се изправиха очи в очи с хората без сценарий и без предварително подготвени въпроси и допълни: “От един процент в социологията станахме на два. Нито една друга президентска двойка няма 100 % ръст за по-малко от една седмица.”

Вместо журналист или модератор да определя предварително посоката на разговора, този път въпросите дойдоха от публиката. Участниците ги задаваха директно с микрофон или анонимно чрез QR код. Те бяха свързани със сигурността на страната, социална политика, отказа на младите да гласуват, геополитичеката обстановка, отношенията между България и Северна Македония, изкуствения интелект и обединителната роля на президента. За първи път съпругата на кандидата за президент - Мария Симеонова, се появи в публичното пространство, практика, позната по време на предизборна кампания в САЩ, но не и в България. Въпреки напредналата бременност Мария е единствената дама в актуалната надпревара за върховен главнокомандващ на България, която открито подкрепи съпруга си по време на публично събитие.

Бременната Мария подкрепи съпруга си в кампанията.

БЕЗ СЦЕНАРИИ следваше и публичната заявка на Ивайло Симеонов: “Питайте ме всичко. Най-вече неудобното”. В свои предизборни изяви той многократно поставя акцент върху директния разговор и отговорността, като заявява, че няма да избяга от трудните теми. Един от най-отличителните елементи на събитието беше червеният бутон. Ако човек от публиката преценеше, че отговорът е прекалено общ или без достатъчно конкретика - натиска червения бутон.

В изразените си по време на дискусията позиции Симеонов говори за необходимостта от дългосрочна посока за страната, силни региони, отговорност и работа с реалните правомощия на президентската институция. Проф. Стойчев постави акцент върху европейската интеграция, международните отношения и геополитическите рискове. В самото начало на дискусията Симеонов изрази разочарованието си от продължаващия десетилетия преход: “Нелепо е, но само след няколко години пак можем да стигнем до “45 години стигат”. Само че този път ще го казват нашите деца и те няма да знаят, че е за втори път. Това е катастрофа. Цял един живот загубен в чакане и в неспазени обещания. Всяка година се опитваме да живеем по-богато, а ставаме все по-далечни един от друг. И през няколко години се повтаря едно и също. За няколко седмици хората отново стават важни. Търсят ги. Обещават им. Убеждават ги. После изборите минават и животът продължава по стария начин. Системата е създадена така, че не вие да променяте нея, а тя постепенно да променя вас.”

На въпроса как може да разчитаме, че гласът на президента може да бъде чут, когато нямате 131 депутати в Народното събрание, Симеонов отговори: “Досега винаги сме слушали как президентската институция няма правомощия. Президентът, освен че има вето, право да сезира Конституционния съд, кадрови правомощия, КСНС, функции по отбраната и външната политика и участие в процедурите по съставяне на правителство, назначава 1/3 квота във ВСС, ДАНС, БНБ, СЕМ, НСО, Комисия за защита от дискриминация, Конституционния съд. Това липса на власт ли е, или са само хора, изпратени да вземат заплати в тези институции? Има и още един огромен ресурс - правото да говори директно с хората. А когато има и подкрепата на хората, властта му става непреодолима.”

В кулминационния момент на дискусията кандидатът за президент сам зададе въпрос: Цените растат постоянно. Всеки ден е по-труден от предишния. Ти правиш каквото трябва - работиш, смяташ, лишаваш се, а усещаш, че можеш все по-малко. Отиваш до магазина и парите изчезват, преди да си купил всичко нужно. Пак се позволява, когато човек полага най-много усилия, това да струва най-малко. Това нормално ли е?

В допълнение той отправи критика към порочната практика на политическата система в последните години: “Никой не говори за промяна на системата, всеки иска само да смени караула. В нашия екип не е така. Аз съм острието, а проф. Стойчев е този фундамент, който е изключително необходим за всяка една страна да има смислена дългосрочна перспектива. Сигурен съм, че той може да организира екип от експерти, който може да създаде доктрина, която да ни дава 50-годишен хоризонт. Тогава вече няма да живеем от бюджет до бюджет, от избори до избори”.

“Най-важна е отговорността и бързата реакция. Отговорност носи само подготвеният. Той действа и не се оправдава.” Във времена на несигурност, заплахи, кризи и атаката на двата дрона, които потопиха два кораба в изключителната икономическа зона на България доц. Симеонов алармира: Националната сигурност не започва, когато падне първата бомба. Тогава вече може да сме закъснели. “Военната заплаха е само едно измерение. Кибератака може да спре част от държавата. Енергийна или технологична зависимост може да блокира критични системи. Липсата на вода може да обезлюди район. Демографският срив може да остави цели системи без хора.

ИИ може за няколко години да промени начина, по който работят цели професии и отрасли. Не виждам изкуствения интелект като враг. Опасността е да влезем неподготвени в промяната. Големият риск е държавата, образованието и пазарът на труда да се приспособят по-бавно от технологията. Затова трябва да знаем отраслите и професиите с най-бърза промяна, дефицитите в уменията и как човек може да придобие нова квалификация, преди да остане извън пазара на труда. Най-голямата заплаха е държавата да го посрещне неподготвена и некомпетентна.”

БЕЗ СЦЕНАРИИ завърши с думите на кандидата за президент: “Аз вярвам в способностите на българина. И вярвам, че държавата трябва да има достатъчно разум да не му пречи, достатъчно характер да го защитава и достатъчно доверие, за да му позволи да покаже на какво е способен”.