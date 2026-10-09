Шефът на кабинета на Зеленски у нас на секретно посещение, срещнал се с Радев (Обзор)

Конфиденциалността е била по настояване на госта, обсъждали как да се сложи край на военните действия

Шефът на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски - Кирило Буданов, е бил на неофициално посещение в България. По време на него той се е срещнал и с премиера Румен Радев.

Че шефът на кабинета на Зеленски е бил у нас, първоначално тръгна само като слухове в социалните мрежи. Но в петък бе потвърдено, след като бившият вътрешен министър Цветан Цветанов си публикува снимка с него във фейсбук. От Външно в отговор на запитвания обясниха, че те не знаят за подобна визита. По-късно през деня от Министерския съвет съобщиха, че по искане на Буданов посещението му е било при пълна конфиденциалност заради мерки за сигурност.

Срещата на премиера Радев с Буданов, който е бивш началник на военното разузнаване на Украйна, е била на 8 октомври. На нея той е споделил вижданията на украинската страна за възможностите за постигане на мирно решение на войната, съобщават от Министерския съвет.

Самият Радев също коментира лаконично по-късно в петък. Премиерът потвърди, че срещата е била по искане на украинеца.

“Ясно е, че усилията за възстановяване на мира в Украйна заслужават нашата подкрепа. Прекратяването на военните действия е от изключителен интерес не само за воюващите страни, а и за всички нас в Европа, защото ние продължаваме да плащаме висока икономическа и социална цена. Крайно време е да се даде път на пълния потенциал на дипломацията и да се използват всички възможни канали за комуникация и диалог, това правим в момента”, каза още Румен Радев от Пловдив.

Началникът на кабинета на Зеленски е прекарал около 20 часа в София. Пристигнал е в късния следобед на 7 октомври, а на 8-и, след поредица от необявени срещи с български държавници, е отпътувал за САЩ. На 9 и 10 октомври преговарящи от Украйна са в страната за срещи, свързани с постигането на мир.

“Мирът не се постига чрез гръмки изявления - той е резултат от упорита колективна работа”, написа Буданов в своя профил в Екс.