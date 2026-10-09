След оглед на военните: няма останки от дронове на кораба "Ейбъл" (Обзор)

Така още чакаме официални доказателства, че са били руски
Не са открити останки от дронове при огледа на кораба, на който пламна пожар след атаката с дронове на 6 октомври, а екипажът му бе спасен от военноморските ни сили. Двамата най-силно обгорели моряци са във ВМА-Варна. Вторият кораб е потънал три минути след удара, екипажът му от 10 души се смята за загинал.
Двама военни от 24-та авиобаза “Крумово” са направили огледа. Това, че не открили останки, значи, че официално остава неясно откъде е дошла атаката в изключителната икономическа зона на България.
Над 30 минути двамата бяха на борда, имаме снимков материал от външния оглед, съобщи зам.-командирът на “Крумово” подп. Пламен Дончев. “Всичко е обгоряло, не открихме нищо. Влизахме и вътре - положението е същото. Установихме, е че
товарът е жито”,
разказа старши парашутист Иван Кацаров.
“До момента чух всякакви хипотези, много от тях базирани на логични предположения, но не съм видял нито едно доказателство. Не е ясен до този момент произходът на дроновете. Искам да поздравя нашите военни за смелостта и изключително високия професионализъм, затова, че днес бяха на борда на кораба, направиха щателен оглед именно да се търсят останки от дронове. Към момента не са открити такива и не можем да ви кажем никакви категорични твърдения.”
Това каза по-късно в петък премиерът Румен Радев. За произхода на дроновете, атакували корабите “Алфа Ватан” и “Ейбъл”, той обясни: “Има логически предпоставки, които да сочат към една страна, но нямаме никакви доказателства, за да го направим с категоричност”.
След заседанието на КСНС в сряда Радев каза, че е логично да са били руски, но не желае да работи с хипотези.
Напълно е възможно да са дошли и от Украйна, и от Русия, смята военният министър Димитър Стоянов. От борда на вертолета успях да видя, че
има удар от морски дрон,
заяви той след посещението си в авиобаза “Чайка” заради петъчната операция по огледа.
Машинното отделение на “Ейбъл” е частично потопено, но засега корабът не потъва.
“Охраната по крайбрежието е усилена, но войната се води в Черно море, днес отново унищожихме дрон край Синеморец. Докато продължават бойните действия с дронове, вятърът и течението ще ги носят”, каза шефът на ВМС контраадмирал Кирил Михайлов.