Братя дилъри опитаха да избягат от арест, чуха се гърмежи, преди да ги хванат

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След гонка с полицията бяха задържани дилърите на столичния кв. "Драгалевци" Тото и Гого. Двамата са арестувани при акция на Шесто РУ към СДВР.

По време на акцията единият от братята опитал да избяга. Полицаите го гонили из квартала, разказаха очевидци на акцията. Посочиха и че чули гърмежи, преди мъжът да бъде задържан. Той не е пострадал.

В дома на братята, на 30 и 38 години, са открити наркотици от различни видове. Тепърва ще се установява количеството им.

Двамата братя са криминално проявени. Един от тях е и осъждан.