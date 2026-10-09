ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Наш тенисист надви испанец и стигна 1/2-финал в Па...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23708301 www.24chasa.bg

Братя дилъри опитаха да избягат от арест, чуха се гърмежи, преди да ги хванат

1564
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Полиция. СНИМКА: Архив Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

След гонка с полицията бяха задържани дилърите на столичния кв. "Драгалевци" Тото и Гого. Двамата са арестувани при акция на Шесто РУ към СДВР.

По време на акцията единият от братята опитал да избяга. Полицаите го гонили из квартала, разказаха очевидци на акцията. Посочиха и че чули гърмежи, преди мъжът да бъде задържан. Той не е пострадал.

В дома на братята, на 30 и 38 години, са открити наркотици от различни видове. Тепърва ще се установява количеството им.

Двамата братя са криминално проявени. Един от тях е и осъждан. 

Полиция. СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини