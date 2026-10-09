Йотова: Националната обсерваторията „Рожен" пише големия разказ за звездите

Във времена, в които космосът става голямо предизвикателство и ключов елемент от националната и световна сигурност, Националната астрономическа обсерватория „Рожен" не просто наблюдава голямата вселена, температурите и климатичните промени, а пише големия разказ за звездите. Това заяви държавният глава Илияна Йотова, която участва в отбелязването на 45-годишнината на Националната астрономическа обсерватория „Рожен".

Йотова заяви подкрепата си за развитието на астрономическата наука и пожела на екипа на „Рожен" да продължава да свързва земното вълшебство на Родопите с магията на космоса, информираха от прессекретариата на президентството.

снимка: Прессекретариат на президентството

„По този начин вашата работа води към познанието, а познанието води към бъдещето", каза тя.

В приветствието си държавният глава отбеляза още технологичното развитие на обсерваторията през последните години и припомни, че в нея все още функционира първият телескоп, използван от българската наука за наблюдение на космоса от 1979 година насам.

Илияна Йотова подчерта, че Националната астрономическа обсерватория „Рожен" е освен научно и изследователско пространство и място, от което младите могат да научат много, дори тези, които не са избрали за свой професионален път изучаването на звездите и космоса. Президентът поздрави екипа на Националната обсерватория за активната им дейност, насочена към децата и младите хора. „Вие им откривате голямата книга на познанието, правите всичко възможно България да бъде на съответното ниво в тази наука", подчерта Йотова.

снимка: Прессекретариат на президентството

През тези 45 години на съществуване, благодарение на обсерваторията се отдели и институтът към Българската академия на науките, което даде възможност за сериозна научна работа, експерименти и наблюдения, а след това създаването на връзки с учени по целия свят, посочи президентът. „Днес ние казваме едно голямо благодаря и поклон пред българските учени, защото за всички нас те са един изключително вдъхновяващ пример", каза още тя.

„Днес от тази зала изпращаме поздрав към всички, които са отдали живота си на тази професия, и аз съм сигурна, че те ще чуят, където и да са вашите аплодисменти", каза още държавният глава.