Потушени са 185 пожара през изминалото денонощие, трима души са пострадали

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Трима души са пострадали при пожари в страната през изминалото денонощие у нас, информира на интернет страницата си ГД "Пожарна безопасност и защита на населението". Звената на пожарната са реагирали на 254 сигнала за произшествия, потушени са общо 185 пожара.

С преки материални щети са възникнали 21 пожара, от които пет в жилищни сгради; два в промишлени сгради; четири - в спомагателни, временни или паянтови постройки; един в в горски масиви и др.

Без нанесени материални щети са били 164 пожара, от които 106 в сухи треви, горска постеля и храсти; четири - в стърнища и др.

Извършени са 56 спасителни дейности и помощни операции, от които: 14 при катастрофи в транспортни средства, 39 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР").

Лъжливите повиквания са били 13.