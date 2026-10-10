Росен Йорданов за "Петрохан": Няма в света подобна гледка - близките на жертвите и на убийците да са един до друг

Преди смъртта си и шестимата са върнали телефоните си на фабрични настройки, все още има информация, която не е проучена, а някоя е направо в облака

Видях снимка на есемес между кмета Васил Терзиев и Ивайло Калушев, в който се говори хората на ламата да охраняват Витоша срещу заплащане от 300 хил. лева

Някои от близките са като ОПГ от филмите. Отиват да дават показания с адвокат. Защо?

Вижте абсурдната гледка - роднините на убийците и на жертвите да са един до друг. Не мисля, че в световната история се е случвало подобно нещо. Това обяви криминалният психолог Росен Йорданов в предаването "Тази събота" по Би Ти Ви, коментирайки случая "Петрохан" - Околчица.

Той беше един от вещите лица, участвали в четворната психиатрична, психологична, сексологична и теологична експертиза, представена на брифинг през септември.

"Виждал съм и преди подобни истерии, но 25 години да не сме се научили на елементарни неща, е тъжно", каза още Росен Йорданов.

Той отново припомни, че са прегледали огромен брой страници и документи, аудио и видеофайлове, много страници от научната литература. Работата по експертизата е продължила 6 месеца и половина.

"Само от психологията са стотици страници, почувствах се като студент, минах през всички психологии, не само криминалната - детска и възрастна, социална и какво ли не", обясни той.

Според него неразкрито останало това, че една част от засегнатите хора от страна на жертвите, а и от страна на извършителите на убийствата, не дали отговори на обществото.

За пресконференцията преди седмици, на която бяха представени резултатите от четворната експертиза, каза, че близките се държали изключително враждебно. "Като хората от организирани престъпни групи, които сме гледали по филмите да казват, че ще говорят само пред адвокат", обясни Йорданов.

"Те се държаха изключително враждебно и тяхната човешка версия за това дали са жертва на заблуда, на самозаблуда, тези отговори останаха във въздуха", допълни той.

И добави: Не говоря само за близките, а и за тези, които са ги дарявали. Не е нормално в обществото да се възпитават подобни защитни реакции - например да отидеш веднага с адвокат при органите. Защо отиваш?, попита Йорданов.

Криминалният психолог обясни, че влязъл на брифинга в пререкания с близките, защото "обстановката била ненормална". "Тези хора, които били допуснати", били да подвикват, "да създават усещане, че сме на футболен мач", да направят така че хората да останат с впечатление, че експертите не разбират от работата си.

По повод на поискания му отвод от близките на загиналите на "Петрохан" и Околчица отговори така: "На какво основание да си направя отвод, няма да си направя, защото няма причина".

"Доц. Велинов и проф. Желев дори казаха, че сме написали докторантура. Нашата работа сме я свършили", каза още криминалният психолог.

Доц. Владимир Велинов е авторът на психиатричната част в експертизата, а проф. Иван Желев - на теологичната.

"Защо да е пристрастна, защото не им харесва ли", попита още Йорданов по повод на поискания отвод. Според него изглеждало абсурдно.

Той отново повтори, че след случая през февруари тази година една седмица не се появявал в медиите. После на три места изразил хипотеза, "защото работя тази работа от 1997 г.". "После приключих моето участие и след като прокуратурата ме потърси, не съм правил коментари", обясни за пореден път Росен Йорданов.

"Но обърнете внимание на претенциите, входирани от г-жа Лулчева (Ина Лулчева е адвокат на семейството на Ивайло Калушев) към доц. Велинов (психиатърът Владимир Велинов), защото пред Нова тв казал, че поддържа фактите в експертизата", обясни Росен Йорданов. Участието на психиатъра по телевизията беше вечерта след брифинга на прокуратурата и МВР през септември.

"А най смешно е, че се иска отвод и на доц. Александров (от Съдебна медицина), защото той представлявал своите колеги. Нелепо е. Всеки може да има претенции, хора които са отговорни, които ги избират, не дават смислени отговори", каза Росен Йорданов, намеквайки за кмета Васил Терзиев, който е бил дарител на организацията на Калушев.

"Есемесът е в мен, той е кореспонденция между Терзиев и Калушев. Той е като снимка, като се иска Калушев и хората му да предложат идеи за охрана на парк Витоша, като за това ще бъде предложен бюджет от 300 хил. лева. Имам доказателство, че той е предлагал 300 хил. лева. Отговорът е, че те ще му предложат, но парите не са достатъчни. Не мога да кажа кога е писан есемесът, защото е снимка, но от отговора се разбира, че това е в началото на мандата. Това е от телефона на Ивайло Калушев, като отгоре пише Васил Терзиев", разказа Росен Йорданов.

После допусна, че може и да е от телефона на Ивайло Иванов - Ивей.

Още обаче имало информация в телефоните, която не можела да се отвори, а имало и такава, която е само в облака.

"Преди трагедията те са върнали телефоните си на фабрични настройки, а телефоните, от които се сваля, са снимки", обясни още Росен Йорданов.

По думите му цялата комуникация в групата била конспиративна, през приложението "Сигнал".

"Всички основни експертизи са готови, само една не беше готова, тоест тя не беше подписана просто, защото теренът беше голям", каза още Росен Йорданов, вероятно имайки предвид ситуационната експертиза за смъртта на тримата в хижа "Петрохан".

По повод желанието на Яни Макулев, баща на 15-годишния Александър Макулев, да бъде ексхумирано тялото на сина му, Росен Йорданов коментира така:

Не е мое решението за ексхумация, но е абсурдно и потресаващо, може би не го решил сам. Но откъде мина - първо вярваше на Калушев, после на прокуратурата, а сега иска и това.