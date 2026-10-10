Около един на всеки шест души в България живее с психично разстройство

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Около 16,4% от населението на България живее с психично разстройство, или приблизително един на всеки шест души, съобщава Министерството на здравеопазването по повод Световния ден на психичното здраве - 10 октомври.

Психичните разстройства са и втората водеща причина за години живот с увреждане у нас. В световен мащаб над един милиард души живеят с подобни състояния, като депресията и тревожните разстройства са сред най-разпространените.

Тазгодишната кампания на Световната здравна организация (СЗО) преминава под мотото „Гласът на личния опит: истински гласове, реална промяна". Тя призовава хората с личен опит в областта на психичното здраве да участват активно във формирането на политики и предоставянето на услуги.

Сред основните приоритети са преминаването от дългосрочна институционална психиатрична грижа към достъпни услуги в общността и защитата на правата и достойнството на засегнатите.

Според данни на СЗО само 9% от държавите са завършили напълно процеса на деинституционализация, а 49% от регистрираните приеми в психиатрични болници са принудителни.

Министерството на здравеопазването заявява, че ще продължи да работи за превенция, ранна подкрепа, по-добър достъп до качествени услуги и защита на човешките права.