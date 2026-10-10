Фалшивите булки от Ямбол получавали до 1800 евро за сключен брак

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Фалшивите булки от схемата с фиктивни бракове в Ямбол получавали около 1700-1800 евро за брак, а фиктивните младоженци около 150 евро.

Това разкри районната прокурорка на Ямбол Мина Грънчарова пред bTV.

Браковете са сключвани с подставени лица, фалшиви подписи и печати от служителка на община Ямбол, която е задържана и може да получи до 12 години затвор.

Целта била поръчителите да получат български документи.

„Жената е извършвала фиктивни граждански бракове. Става въпрос за турски граждани, пребиваващи в Германия, най-вероятно незаконно, които са искали да си осигурят европейски статут. Те са имали възможност да си поръчат в България български булки", каза още Грънчарова.

Фалшивите булки и младоженци сключвали брак в община Ямбол пред длъжностното лице, което е задържано. Тя събирала част от парите, извършвала бракосъчетанията.

„Връзката е осъществявана чрез лица от Севлиевския край, които са поддържали контакт с обвиняемата от Ямбол. Именно тези лица са предоставяли необходимите документи за бракосъчетанията. Длъжностното лице по гражданското състояние е полагало подпис от името на кмета, тоест съставяло е актовете за гражданско състояние, без да проверява самоличността на лицата, участвали в сключването на гражданските бракове. Това се отнася както за булките и фиктивните младоженци, така и за свидетелите, предвидени от закона", обясни още Мина Грънчарова.

Доколкото е известно една сватба за съответния турски гражданин е струвала около 10 000 евро.

Схемата е действала от месец май до октомври. Сключени са около 24 фиктивни сватби.

Предстои да бъдат обвинени още четири или пет души.