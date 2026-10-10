ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Фалшивите булки от Ямбол получавали до 1800 евро з...

Времето София 20° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23709580 www.24chasa.bg

Фалшивите булки от Ямбол получавали до 1800 евро за сключен брак

840
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Сватба. Снимката е илюстративна СНИМКА: Pixabay

Фалшивите булки от схемата с фиктивни бракове в Ямбол получавали около 1700-1800 евро за брак, а фиктивните младоженци около 150 евро. 

Това разкри районната прокурорка на Ямбол Мина Грънчарова пред bTV. 

Браковете са сключвани с подставени лица, фалшиви подписи и печати от служителка на община Ямбол, която е задържана и може да получи до 12 години затвор. 

Целта била поръчителите да получат български документи. 

„Жената е извършвала фиктивни граждански бракове. Става въпрос за турски граждани, пребиваващи в Германия, най-вероятно незаконно, които са искали да си осигурят европейски статут. Те са имали възможност да си поръчат в България български булки", каза още Грънчарова. 

Фалшивите булки и младоженци сключвали брак в община Ямбол пред длъжностното лице, което е задържано. Тя събирала част от парите, извършвала бракосъчетанията. 

„Връзката е осъществявана чрез лица от Севлиевския край, които са поддържали контакт с обвиняемата от Ямбол. Именно тези лица са предоставяли необходимите документи за бракосъчетанията. Длъжностното лице по гражданското състояние е полагало подпис от името на кмета, тоест съставяло е актовете за гражданско състояние, без да проверява самоличността на лицата, участвали в сключването на гражданските бракове. Това се отнася както за булките и фиктивните младоженци, така и за свидетелите, предвидени от закона", обясни още Мина Грънчарова.

Доколкото е известно една сватба за съответния турски гражданин е струвала около 10 000 евро.

Схемата е действала от месец май до октомври. Сключени са около 24 фиктивни сватби. 

Предстои да бъдат обвинени още четири или пет души. 

Сватба. Снимката е илюстративна СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини