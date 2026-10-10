Иван Ангелов: Идването на Буданов е знак, основната тема беше мирът

Посещението на началника на кабинета на президента на Украйна - Кирило Буданов, в София е дипломатически знак. Това каза заместник-председателят на Народното събрание Иван Ангелов пред Нова тв.

По думите му трайните преговори за мир може би ще стартират именно от България.

„Не искам да избързвам с крайни твърдения, но е факт, че тази среща беше проведена по искане на украинската страна и основната тема на разговора е бил мирът", каза Ангелов.

В петък стана ясно, че шефът на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски е бил на секретно посещение у нас. Първоначално информацията тръгна от слухове в социалните мрежи, но в петък бе потвърдено, след като бившият вътрешен министър Цветан Цветанов си публикува снимка с него във фейсбук. От Външно в отговор на запитвания обясниха, че те не знаят за подобна визита. По-късно през деня от Министерския съвет съобщиха, че по искане на Буданов посещението му е било при пълна конфиденциалност заради мерки за сигурност.

Ангелов уточни, че срещата се е провела при изключителни мерки за сигурност и поради тази причина предварително не е дадена информация и гласност за нея. Той повтори тезата, че войната между Русия и Украйна трябва да се реши с дипломация.

„Всички страдаме от войната и от последствията от нея – както по отношение на цените на енергоносителите и на горивата, което рефлектира върху всички останали стоки, така и по отношение на напрежението между отделните държави. Всички искат мир. И в това спор няма", заяви Ангелов.

Според него трябва внимателно да бъдат взети предвид аргументите и на двете страни, да се седне на масата на преговорите.

„Не знам доколко е изтощена Русия, доколко Украйна, но Европа също е изтощена от тази война", заяви депутатът.

Ангелов бе категоричен, че България е лоялен и предвидим партньор във всички стратегически съюзи, в които участваме –ЕС и НАТО.

Той каза, че е направено обследване в района на ударените от дронове кораби на 6 октомври.

"Не са намерени никакви отломки. Как тогава ние да се ангажираме с това чии са били дроновете? Дали са били украински, или са били руски в конкретната ситуация? Трябва да бъдем внимателни", каза Ангелов.