14-годишният сам подал сигнал на 112 за убийството на майка си в Пловдив

Най-тежкото наказание, предвидено по закон, е от 3 до 10 г. лишаване от свобода

14-годишното момче само се е обадило на телефон 112 и е съобщило, че е убило майка си в Пловдив. Това съобщи шефът на местната полиция ст. комисар Васил Костадинов.

Трупът на 45-годишна жена беше открит в кооперация на ул. "Брезовска" в пловдивския район "Северен" преди обяд вчера. Часове по-късно беше задържан 14-годишният син на жертвата. От полицията съобщиха, че момчето се преместило със семейството си в Пловдив, след като го приели да учи в ново училище. "Отзивите за ученика от Министерството на образованието са положителни, не е имало индикации за девиантно поведение", казаха още от МВР.

"Мотивът е изключително личен, свързан със семейството", каза наблюдаващата прокурорка Анна Викова. По думите ѝ няма данни за предишни конфликти между момчето и майка му. То е обвинено в убийство на родител, но тъй като е непълнолетно и не е навършило 16 г., най-тежкото наказание, предвидено по закон, е от 3 до 10 г. лишаване от свобода. Утре прокуратурата ще поиска от Окръжния съд да постанови най-тежката мярка "задържане под стража" спрямо 14-годишния.

Разследващите потвърдиха, че майката и момчето са дошли в Пловдив преди месец-два, когато то е било прието да учи в едно от "добрите" училища в града. Преди това синът живял с баба си и дядо си в Стара Загора. Родителите му са разделени от години. Прокурор Викова не каза дали е признал, но посочи, че е съдействал на разследващите.

Шефът на полицията отново изтъкна, че момчето няма предишни криминални прояви. Няма и данни за особено психическо състояние. Учи в едно от добрите пловдивски училища.