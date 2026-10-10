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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23709919 www.24chasa.bg

Доброволци почистват край езерото Панорама в Южния парк на София

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Десетки доброволци се включиха в почистването на езерото Панорама в Южния парк в София, по думите на заместник-кмета по екология в Столичната община Николай Неделков. Акцията е в рамките на есенната инициатива "Да почистим София заедно", посочва БТА.

Целта на инициативата е да бъдат почистени езерата в Южния парк.

През пролетта и лятото на тази година екипът на "Паркове и градски градини" успя да почисти три езера, които бяха сухи и в които нямаше живот, обясни Неделков. След като водата се върна, се възстанови и животът в тях, като публикувахме кадри с птиците, които вече са се настанили в езерата. Сега идеята е да продължим с останалите езера, които нямаше как да почистим през летния сезон, тъй като тогава имаше гнездене на птици, казва още Неделков.

Всички дейности се изпълняват, съгласно препоръките в доклада, изготвен от Софийския университет, в който са участвали специалисти, орнитолози и експерти, занимаващи се с редките растителни видове. 

Предстои да бъдат почистени четири езера, включително Панорамното. Има пунктове, на които се раздават ръкавици, чували, ножици и гребла, за да могат доброволците, които искат да се включат, да помогнат. 

Почистването на езерото Панорама ще продължи до 14 ч.. Есенната инициатива "Да почистим София заедно" ще продължи и утре и на 17 октомври. Записването за акцията, регистрирането на квартални точки и допълнителна информация са достъпни на официалния уебсайт на инициативата.

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