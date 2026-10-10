Доброволци почистват край езерото Панорама в Южния парк на София

Десетки доброволци се включиха в почистването на езерото Панорама в Южния парк в София, по думите на заместник-кмета по екология в Столичната община Николай Неделков. Акцията е в рамките на есенната инициатива "Да почистим София заедно", посочва БТА.

Целта на инициативата е да бъдат почистени езерата в Южния парк.

През пролетта и лятото на тази година екипът на "Паркове и градски градини" успя да почисти три езера, които бяха сухи и в които нямаше живот, обясни Неделков. След като водата се върна, се възстанови и животът в тях, като публикувахме кадри с птиците, които вече са се настанили в езерата. Сега идеята е да продължим с останалите езера, които нямаше как да почистим през летния сезон, тъй като тогава имаше гнездене на птици, казва още Неделков.

Всички дейности се изпълняват, съгласно препоръките в доклада, изготвен от Софийския университет, в който са участвали специалисти, орнитолози и експерти, занимаващи се с редките растителни видове.

Предстои да бъдат почистени четири езера, включително Панорамното. Има пунктове, на които се раздават ръкавици, чували, ножици и гребла, за да могат доброволците, които искат да се включат, да помогнат.

Почистването на езерото Панорама ще продължи до 14 ч.. Есенната инициатива "Да почистим София заедно" ще продължи и утре и на 17 октомври. Записването за акцията, регистрирането на квартални точки и допълнителна информация са достъпни на официалния уебсайт на инициативата.