„Кроношпан" в Търново стартира електромонтажните работи по новите биофилтри

„Кроношпан" продължава изпълнението на инвестиционната си програма за 20 млн. евро, насочена към намаляване на емисиите от производствените процеси в завода във Велико Търново. През септември 2026 г. е отчетен нов напредък по два от основните проекти – изграждането на биофилтрите BioCAT NARS 3000 и новата пречиствателна система UTWS, съобщиха от компанията.

След изграждането на фундаментите и монтирането на 85% от металната конструкция, през септември са стартирали електромонтажните работи на на биофилтрите.

Подготовката на софтуерната система за управление на съоръженията е достигнала 75%.

Продължава и транспортирането на технологичното оборудване, като се очакват следващи доставки на необходимите компоненти. Новите биофилтри ще допринесат за по-ефективното пречистване на емисиите от производствените процеси, уверяват от завода.

Напредва и проектът за изграждане на новия UTWS филтър с електрофилтър към производството на плочи от дървесни частици.

През септември започна изместването на локалните комуникации и подготовката на площадката за строително-монтажните работи. В завода вече са доставени първите 50 тона метални конструкции. Подготвена е и необходимата армировка за фундаментите, като част от нея е на строителната площадка.

Инвестиционната програма включва още изграждането на допълнителен мокър електрофилтър към МДФ сушилнята и реконструкция на съществуващия електрофилтър на МДФ линията.

Всички предвидени съоръжения са съобразени с приложимите европейски изисквания и най-добрите налични техники за дървообработващата индустрия, добавят от предприятието.

Сагата - местна власт и търновци срещу „Кроношпан", заради системно бълвани миризми, прах и дим, ескалира в началото на 2026 г., преминавайки през затваряне на мощности и последващо съдебно разпломбиране. През януари РИОСВ – Велико Търново наложи принудителна административна мярка за спиране на основната линия за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ). През юни ВАС излезе с определение, което спря предварителното изпълнение на заповедта за затваряне. На 15 юни 2026 г. РИОСВ официално премахна пломбите от сушилнята и съоръженията за топъл въздух, позволявайки на завода да възобнови работа.

Само два дни след рестарта, на 17 юни 2026 г., екоинспекцията обяви, че ще наложи нова санкция на „Кроношпан" заради уловено поредно замърсяване на атмосферния въздух. А зелените телефони прегряха от сигнали за смрад и синкава мъгла. Ситуацията стана повод кметът Даниел Панов да предупреди ръководството на завода, че търпението е изчерпано и великотърновци не са съгласни повече да бъдат тровени. Настоя производството да бъде възобновено едва след изпълнение на най-високите екологични стандарти, които да гарантират здравето на хората.

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) във Велико Търново наложи нови глоби на завода „Кроношпан България" за близо 77 хиляди евро (около 150 хиляди лева) през месец юли.